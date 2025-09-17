;

Por un asado en horario laboral: Seremi de Transportes de Valparaíso presenta su renuncia

La ahora exautoridad dejó el cargo tras la polémica generada por un asado realizado como “reunión de trabajo”.

Javiera Rivera

Por un asado en horario laboral: Seremi de Transportes de Valparaíso presenta su renuncia

El Ministerio de Transportes confirmó este miércoles la renuncia de Benigno Retamal Rodríguez al cargo de Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso.

En un breve comunicado, la cartera indicó: “Agradecemos la gestión realizada por Benigno Retamal Rodríguez durante el periodo que ejerció el cargo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Como subrogante, asumirá Susana Fuxs Gamboa, profesional de la SeremiTT, en un contexto que ha visto una alta rotación en los últimos años, debido a motivos personales y críticas a la gestión.

El episodio que causó la renuncia

La decisión de Retamal llega tras la controversia generada por una actividad, inicialmente presentada como una “reunión de trabajo”, que en realidad correspondió a un asado en la residencia de una funcionaria.

Quienes no asistieron debieron permanecer en sus puestos de trabajo hasta el término de la jornada sin atención al público, lo que generó retrasos en trámites y molestia entre los usuarios.

Aunque el seremi defendió la actividad, señalando que la cita estaba enmarcada en el contexto laboral, la polémica escaló hasta la Delegación Regional y el Ministerio, que finalmente respaldaron la renuncia.

Reacciones políticas

Al respecto, el diputado RN Andrés Celis valoró la salida del seremi y enfatizó en la importancia de la confianza ciudadana.

“La renuncia del seremi de Transportes era una consecuencia esperable tras el episodio del asado, pero, lamentablemente, lo que aquí está en juego es la confianza de las personas en las autoridades”, señaló.

En esa línea, Celis añadió que “la región necesita autoridades que estén 100% comprometidas con sus funciones y con responder de manera seria y responsable a las necesidades de la gente”.

