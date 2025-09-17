;

Malas noticias dieciocheras: Enap anuncia alza en precio de las bencinas a partir de este jueves

Tras tres bajas, la 93 y 97 empujan el promedio; diésel y parafina retroceden levemente desde este 18 de septiembre.

Mario Vergara

Tras tres bajas consecutivas, el precio promedio de las gasolinas subirá en pleno feriado de Fiestas Patrias. De acuerdo con Enap, desde el jueves 18 de septiembre se aplicarán alzas diferenciadas por octanaje.

La gasolina de 93 octanos aumentará $1,4 por litro, mientras que la de 97 octanos lo hará en $21,6 por litro. Con ello, la de 95 octanos —promedio entre ambas— se elevará $11,5 por litro.

En contraste, el diésel registrará una leve baja de $0,7 por litro, y el kerosene (parafina) caerá $14 por litro, lo que podría aliviar parcialmente a hogares que aún utilizan este combustible.

El ajuste coincide con el peak de desplazamientos por carretera y mayor demanda de combustibles durante las celebraciones, por lo que se espera impacto en el gasto de transporte particular y de servicios interurbanos.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la gasolina de 93 octanos es la más consumida en Chile, con un 53% del total. La 95 octanos concentra 23% y la 97 octanos el 24% restante, por lo que el incremento en 93 y 97 define el movimiento del precio promedio.

Las variaciones comenzarán a regir desde la medianoche del jueves, por lo que se recomienda a los conductores planificar cargas y considerar la dispersión de precios entre estaciones de servicio.

