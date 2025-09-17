Fiestas Patrias XL: más de 600 mil autos ya salieron de Santiago y se esperan 300 mil más / Diego Martin

Más de 600 mil vehículos han salido de Santiago con motivo del fin de semana largo XL de Fiestas Patrias, y se proyecta que cerca de 300 mil adicionales lo hagan entre este miércoles 17 y jueves 18, totalizando más de 1 millón de desplazamientos. Para enfrentar el alto flujo, el MOP, Carabineros y concesionarias activaron medidas como “peaje a luca”, restricción de camiones y refuerzo de la asistencia en ruta.

Desde el Peaje Lampa (Ruta 5 Norte), la ministra de Obras Públicas, Jessica López, informó que el plan considera tarifa de $1.000 para vehículos livianos en horarios punta de salida, restricción diurna a camiones y rebaja del 50% al peaje nocturno para el transporte de carga. Llamó a planificar el viaje, informarse de las condiciones y conducir con responsabilidad para evitar siniestros.

El subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, detalló que el plan “Por un 18 Seguro” incluye 14 cuarteles temporales de Carabineros en fondas a lo largo del país y 8.000 controles de alcohol y drogas coordinados con el Ministerio de Transportes y SENDA. “Si va a beber, no conduzca”, enfatizó, recordando que el año pasado 70 personas fallecieron en siniestros viales durante estas fechas.

La directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, adelantó un despliegue reforzado del programa Tolerancia Cero con 77 operativos de alcotest y narcotest (10% más que en 2023 y 200% sobre una semana habitual). Reiteró el llamado a pasar las llaves, evitar que alguien bajo los efectos conduzca y no normalizar consumos frente a NNA.

Medidas por rutas y horarios (salida):

Miércoles 17 : Peaje $1.000 (07:00–09:00) para vehículos livianos en Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata ), Ruta 5 Norte ( Las Vegas ) y Ruta 5 Sur ( Angostura ). Restricción a camiones 12:00–19:00 y 50% de rebaja para camiones 00:00–07:00 .

: para vehículos livianos en (Peajes y ), ( ) y ( ). y para camiones . Jueves 18: Peaje $1.000 (07:00–09:00) en Ruta 68 (Lo Prado/Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas); rebaja camiones 00:00–07:00; restricción a camiones 09:00–15:00 en Ruta 68, 5 Norte y 5 Sur.

La prefecto de Tránsito y Carreteras, coronel Estrella Sotelo, adelantó presencia policial en rutas urbanas/interurbanas, fondas y terminales, con tolerancia cero a conductas temerarias. Desde VíasChile, su director general Andrés Barberis señaló un plan de contingencia con asistencia en ruta, vehículos de emergencia y equipos desplegados en puntos críticos.

Para el retorno (sábado 20 y domingo 21), se replicarán las medidas en los principales accesos a la capital, con foco en gestión de flujos y seguridad vial.