Los estaba usando la hija del Presidente Boric: ¿sirven los protectores para los oídos?

El pasado martes 16 de septiembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a otras autoridades, inauguró las fondas en el Parque O’Higgins.

Uno de los detalles que no pasó desapercibido en la instancia, fueron los protectores para oídos que estaba utilizando Violeta Boric, la pequeña hija del mandatario, quien también asistió a la actividad.

De acuerdo a lo publicado por LUN, se trata de un Muffy Baby, un dispositivo que protege la audición de los bebés en entornos con altos decibeles.

¿Sirven los protectores para oídos?

En conversación con el citado medio, el fonoaudiólogo de GAES Chile, Víctor Astudillo, sostuvo que dichos dispositivos “cumplen un rol clave en la protección auditiva de los lactantes“.

“Hay que considerar que en conciertos, fondas o festivales el ruido puede llegar fácilmente a niveles de 100 decibeles, muy por encima de los 55.60 dB que la OMS considera seguros. Por ejemplo, es muy cercano a los 120 dB de un taladro",a firmó Astudillo.

En esa línea, es que el especialista destacó que “el uso de protectores auditivos debería ser obligatorio entre los más pequeños y es altamente recomendable en todas las edades”.

“Lo ideal es optar por dispositivos hipoalergénicos, cómodos y adaptados a cada edad, desde tapones de silicona especial hasta orejeras protectoras que se ajustan bien a la cabeza. Estos pueden reducir la intensidad del sonido en hasta 20 decibeles", recomendó el profesional.

¿Y para los lactantes? El especialista detalló que la mejor recomendación es prevenir. “No existe una edad segura para asistir sin protección a un evento ruidoso, los oídos de los bebés ya están formados al nacer, pero su capacidad de procesar y filtrar sonidos siguen madurando hasta la adolescencia, lo que los hace más vulnerables", sentenció Astudillo.