¿Cuánto dinero reciben los expresidentes en Chile gracias a la dieta? Estos montos ganan Bachelet, Lagos y Frei en 2025 / Francisco Vicencio Salinas

Esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la reforma constitucional que buscaba someter a nuevos requisitos en el pago de la dieta a los expresidentes de Chile.

Con 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones, la iniciativa no alcanzó el el quórum requerido y no se podrá discutir nuevamente hasta dentro de un año.

Bajo ese contexto, es que muchas personas se preguntarán cuánto dinero reciben los expresidentes de la República gracias al pago de la dieta.

¿Cuánto dinero reciben los expresidentes en Chile?

En concreto, la dieta corresponde a un monto mensual que se entrega a los expresidentes de Chile, que además considera gastos operacionales.

De acuerdo al sitio oficial del Senado, a los exmandatarios “les son aplicables las normas sobre dieta parlamentaria. El Senado les paga mensualmente esa renta y los gastos de traslación y de funcionamiento de oficinas, conforme a los montos base establecidos para los Senadores. Los gastos de funcionamiento de oficina se pagan de acuerdo a la rendición de cuentas que los ex Presidentes envían cada mes al Departamento de Finanzas del Senado“.

Según los datos actualizados a agosto del 2025, esto es lo que reciben mensualmente los exmandatarios de Chile:

Ampliar

Ampliar