Anita Alvarado sorprende con una nueva colaboración para Arsmate junto a un reconocido cantante de reggaetón: “Nos lanzamos con todo”

Anita Alvarado sigue dando mucho de qué hablar gracias a la creación de contenido para adultos que sube a las plataformas de pago en la web.

En los últimos meses ha llamado la atención debido a las colaboraciones, sorprendiendo a sus seguidores y generando debate en las redes sociales a nivel general.

Ahora, la llamada 'Geisha Chilena' volvió a encender las redes con una nueva colaboración inesperada, esta vez con un reconocido cantante de reggaetón.

Se trata nada más y nada menos que de Pierre, integrante histórico del grupo Reggaetón Boys, quien ahora se aventura con Alvarado en Arsmate.

En las imágenes, ambos apostaron por un despliegue sin tapujos que rápidamente levantó comentarios entre los fanáticos.

Así, luego de un par de juntes que se han hecho virales, ahora Anita presentó una sesión especial con el cantante conocido popularmente como ‘La Anaconda’.

“Sin filtro”

La modelo y empresaria aseguró que en este trabajo erótico no dejó espacio a la timidez, asegurando que “con Pierre no hubo filtro, nos lanzamos con todo”.

“Él es ‘La Anaconda’ y yo puse la picardía. El resultado fue fuego puro, como para dejar al público pidiendo más”, declaró.

Según Anita, esta alianza responde a lo que sus seguidores le piden constantemente: innovar. “La gente me pide que siempre innove y yo cumplo”, expuso.

“¿Qué mejor que hacerlo con un ícono como Pierre? Esta mezcla de nostalgia, reggaetón y erotismo va a romperla”, añadió.

Pierre, quien ganó notoriedad en la época de Mekano, recordó cómo nació su apodo: “Ese apodo me persigue hace años, me lo puso José Miguel Viñuela y ahora con Anita quedó más que confirmado”, comentó entre risas.

El artista también destacó la “química brutal” que sintió junto a la ‘Geisha’ en este nuevo desafío, señalando que “nos entendimos sin decir mucho y lo que grabamos no lo va a olvidar nadie”.

Con poses osadas y un ambiente cargado de erotismo, la sesión entre Anita Alvarado y Pierre promete altos niveles de sensualidad con una figura público que brilló en la época dorada de Mekano, siendo una mezcla explosiva que, según ambos, promete dar mucho de qué hablar.