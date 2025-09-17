“Dejen de fijarse en...”: exchico reality se llena de críticas por supuesta falta de aseo y responde enojado / TikTok

El recordado exparticipante de Pelotón, Juan Pablo Álvarez, reaccionó enérgicamente en redes sociales luego de recibir comentarios sobre su apariencia y vestimenta en uno de sus recientes videos de TikTok.

En la grabación, que se viralizó, Álvarez interpreta un tema de Juanes durante su jornada laboral mientras luce despeinado, lo que provocó una serie de comentarios no solicitados. Una usuaria le escribió: “Amigo, la presentación personal, póngale un poquito más”.

Aunque el exrecluta reconoció que el mensaje en sí “no es ofensivo”, señaló que abrió la puerta para que otros usuarios emitieran críticas mucho más duras: “Que la presentación, que la barba, que el pelo, que la guata… ¡Hue…, dejen de fijarse en las personas! ¡Qué les pasa! Critican y no apoyan”, expresó.

Otro comentario provocó la reacción de Álvarez. “Y pensar que su mujer es preciosa”, escribió la usuaria Yeni. La respuesta del exrecluta no demoró: “No sé a que viene tu comentario pero ahora es ex mujer hace 8 años 😑“.

Los registros y un apoyo

Álvarez añadió que, pese a recibir más de 400 comentarios (“La mayoría son bacanes”), quiso responder a quienes cuestionaron su aspecto: “Yo estaba limpiando cajas con tierra, ¿qué quieren? ¿Que me bañe cada 10 minutos?”.

“Yo trabajé en bodega y una se ensucia caleta. esta gente se nota que no ha trabajado en cosas así”, lo apoyó un seguidor en TikTok.

El video, donde se ve despeinado y que generó los comentarios:

Las respuestas de Álvarez: