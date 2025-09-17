Fiestas Patrias 2025: ¿Qué está abierto el 18 y 19 de septiembre durante los feriados irrenunciables? / VICTOR HUENANTE

Las Fiestas Patrias 2025 en Chile traen consigo diversos cambios en el funcionamiento del comercio. De hecho, ya se anunciaron los detalles sobre los cierres anticipados de las principales cadenas de supermercados.

Pero eso no es todo, ya que este jueves 18 y viernes 19 de septiembre corresponden a feriados irrenunciables. Por lo mismo, todos los trabajadores y trabajadoras de establecimientos dedicados al expendio o venta directa al público tendrán esos días libres.

Según detalló la Dirección del Trabajo (DT), el descanso debe comenzar a las 21:00 horas de este miércoles 17 de septiembre y terminar a las 06:00 horas del sábado 20. Es más, el empleador puede ser denunciado si no se cumplen estas reglas.

Eso sí, existirán establecimientos que, según lo establece la ley, podrán atender durante las jornadas de celebración, más allá de las tradicionales fondas que se reparten en todas las regiones de Chile.

Revisa a continuación todos los detalles:

¿Qué está abierto este jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Fiestas Patrias?

La lista de locales que pueden abrir está compuesta por:

Restaurantes y clubes.

Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Bombas de bencina.

Farmacias de urgencia y de turno.

Tiendas de conveniencia en servicentros que vendan alimentos preparados para consumo en el local.

Locales atendidos por sus propios dueños.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

“Si trabajas en uno de estos lugares, recuerda que tienes derecho a descansar al menos una vez cada dos años con el mismo empleador”, precisaron desde la DT.

Las mismas reglas también aplican para los días 1 de mayo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año.