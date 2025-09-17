;

“Después del partido recibí amenazas de muerte, pusieron la dirección de mi padre; hasta mi señora estuvo metida en el tema”

“Lo pasé bien mal, hasta me daba vergüenza salir a la calle”, confesó Tomás Asta-Buruaga al recordar el calvario que sufrió tras el último Clásico Universitario.

Tomás Asta-Buruaga, defensa de Universidad Católica, recordó el calvario que sufrió tras el Clásico Universitario disputado en mayo pasado, partido donde cometió un error garrafal en los últimos minutos, lo que significó el triunfo de la U.

“Fue un momento bien duro para mí en lo personal y también para mi familia. A través de redes sociales recibí amenazas de muerte, pusieron la dirección de mi padre, putearon a mi familia, hasta mi señora estuvo metida en el tema”, señaló el zaguero de la UC en diálogo con el pódcast del Sifup.

“Lo pasé bien mal, hasta me daba vergüenza salir a la calle. Sentía que si salía, me iban a putear. Veía gente con la camiseta de Colo Colo o la U y pensaba: ‘Estos me van a agarrar para el huev…’. De verdad que la pasé muy, muy mal”, confesó el futbolista de 28 años.

Además, Tomás Asta-Buruaga comentó que “estuve con psicólogo un tiempo, porque no veía la forma de salir de ese pozo. Con la ayuda del psicólogo y de mi familia, empecé a trabajar el doble: llegaba al club, me iba al gimnasio y después entrenaba. Hasta el día de hoy lo hago así”.

Asimismo, el jugador de Universidad Católica destacó la importancia de recibir ayuda psicológica. “El psicólogo te ayuda un montón, porque te puedes expresar de una manera que tal vez no lo haces con tu familia, te ordena las ideas, el foco principal. Es importante estar bien de la cabeza”, sostuvo.

Por último, el defensa mencionó la medida que tomó con sus redes sociales por los mensajes negativos que recibió. “Las redes sociales son una cosa de locos. Hoy en día hasta un cabro chico de 5 años te insulta. De hecho, yo tengo todo bloqueado, no me pueden escribir en las publicaciones, solo poner me gusta”, concluyó.

