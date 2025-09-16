Hombre levantó muro en su casa y temporal lo derribó sobre vecinos: Corte ordena millonaria indemnización

Un hombre en Punta Arenas deberá desembolsar un millonario monto luego de que un muro construido en su vivienda cayera sobre la casa contigua, destruyendo parte del inmueble y lesionando al vecino, un jubilado que quedó “sepultado” en escombros mientras estaba hablando por teléfono.

La historia se remonta a agosto de 2021, cuando un fuerte temporal derribó el muro corta fuegos, edificado sin recepción final de la municipalidad. En detalle, durante la jornada había una alerta meteorológica en la zona con viento entre 80 y 120 kilómetros por hora.

Los daños fueron tales que la administración comunal ordenó la demolición total de la casa afectada, y la pareja dueña del inmueble debió mudarse a otro hogar que tuvieron que arrendar.

Estos últimos demandaron al vecino con el objetivo de recuperar lo perdido en dinero y bienes, además de compensar el sufrimiento y trauma ocasionados por la situación.

El aludido se defendió, argumentando que la casa de los demandantes era antigua y de madera, que no se probó adecuadamente su valor antes del siniestro, y que el daño moral no estaba demostrado.

Pese a esto, en marzo de 2024, el Juzgado de Letras definió un pago a favor de los demandantes; la Corte de Apelaciones confirmó la resolución y un recurso de casación no fue suficiente para revocar la decisión judicial.

La Corte Suprema rechazó el recurso y mantuvo la condena. Así, el fallo definitivo establece que el responsable deberá indemnizar a los demandantes por un total de $69 millones.

El monto deberá reajustarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo.