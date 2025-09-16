;

Hombre levantó muro en su casa y temporal lo derribó sobre vecinos: Corte ordena millonaria indemnización

Un jubilado quedó “sepultado” en escombros mientras estaba hablando por teléfono.

Javier Méndez

Foto: La Prensa Austral.

Foto: La Prensa Austral.

Un hombre en Punta Arenas deberá desembolsar un millonario monto luego de que un muro construido en su vivienda cayera sobre la casa contigua, destruyendo parte del inmueble y lesionando al vecino, un jubilado que quedó “sepultado” en escombros mientras estaba hablando por teléfono.

La historia se remonta a agosto de 2021, cuando un fuerte temporal derribó el muro corta fuegos, edificado sin recepción final de la municipalidad. En detalle, durante la jornada había una alerta meteorológica en la zona con viento entre 80 y 120 kilómetros por hora.

Los daños fueron tales que la administración comunal ordenó la demolición total de la casa afectada, y la pareja dueña del inmueble debió mudarse a otro hogar que tuvieron que arrendar.

Revisa también:

ADN

Estos últimos demandaron al vecino con el objetivo de recuperar lo perdido en dinero y bienes, además de compensar el sufrimiento y trauma ocasionados por la situación.

El aludido se defendió, argumentando que la casa de los demandantes era antigua y de madera, que no se probó adecuadamente su valor antes del siniestro, y que el daño moral no estaba demostrado.

Pese a esto, en marzo de 2024, el Juzgado de Letras definió un pago a favor de los demandantes; la Corte de Apelaciones confirmó la resolución y un recurso de casación no fue suficiente para revocar la decisión judicial.

La Corte Suprema rechazó el recurso y mantuvo la condena. Así, el fallo definitivo establece que el responsable deberá indemnizar a los demandantes por un total de $69 millones.

El monto deberá reajustarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad