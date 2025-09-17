Emblemático estadio del fútbol chileno cambiará de nombre: será sede del Mundial Sub 20

El Estadio Fiscal de Talca, que se alista para recibir el Mundial Sub 20 a disputarse en Chile entre el 27 septiembre y el 19 de octubre de este 2025, cambiará de nombre.

Según informó el sitio Primera B Chile, el recinto donde Rangers ejerce su localía pasará a llevar el nombre de un histórico jugador del cuadro piducano: Iván “Pocholo” Azócar.

Se espera que la nueva denominación se anuncie oficialmente durante la próxima semana, junto con el corte de cinta después de los trabajos de remodelación a los que se sometió el recinto para albergar la Copa del Mundo juvenil.

¿Quién fue Iván “Pocholo” Azócar?

Iván Azócar fue un futbolista chileno que jugó de defensa central y es reconocido, entre otras cosas, por jugar durante toda su carrera en Rangers de Talca.

El zaguero formó parte de algunas de las campañas más importantes del equipo, como los campeonatos de 1963 y 1965, además del vicecampeonato en el torneo de Primera División 1969.

En sus estadísticas, Azócar ostenta el récord como el jugador con más partidos jugados por Rangers, con 411 encuentros. Además, fue parte del plantel que en 1970 jugó la Copa Libertadores, un hecho histórico del club piducano puesto que es su única participación en dicho torneo.

Se retiró del fútbol profesional el 13 de marzo de 1977, en un partido de Rangers ante la U por la Copa Chile. Posteriormente,​ fue nombrado Hijo Ilustre de Talca en mayo del 2012 y falleció el 18 de julio de ese mismo año tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Regional de Talca.