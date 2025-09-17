En el empate 2-2 entre Bolívar y Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se vivió una durísima escena con uno de los futbolistas del “Galo”.

Al minuto 32, el delantero argentino Tomás Cuello fue a disputar un balón con un defensor boliviano, pero en el roce su tobillo izquierdo quedó enganchado en el pasto, soportando todo el peso de su cuerpo.

La impactante lesión obligó a que el jugador fuera trasladado en ambulancia a un centro hospitalario en La Paz, donde se le practicaron exámenes médicos.

Horas más tarde, Atlético Mineiro confirmó la gravedad de la situación a través de sus redes sociales. “El delantero Cuello fue trasladado al Hospital Alemán de La Paz, donde se le realizaron pruebas de imagen que revelaron una fractura de peroné asociada a una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo”, informaron.

“El jugador se encuentra actualmente inmovilizado y bajo tratamiento. A su regreso a Brasil se le realizarán pruebas médicas adicionales para programar una intervención quirúrgica. ¡Ánimo, Cuello! Te deseamos una pronta recuperación. ¡Estamos contigo!”, cerró el comunicado del club.

