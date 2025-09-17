;

VIDEO. Dura lesión en la Copa Sudamericana: jugador de Atlético Mineiro acabó en el hospital tras una fuerte fractura

Tomás Cuello, delantero argentino del “Galo”, preocupó a todos en La Paz.

Javier Catalán

Captura: DSports

Captura: DSports

En el empate 2-2 entre Bolívar y Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se vivió una durísima escena con uno de los futbolistas del “Galo”.

Al minuto 32, el delantero argentino Tomás Cuello fue a disputar un balón con un defensor boliviano, pero en el roce su tobillo izquierdo quedó enganchado en el pasto, soportando todo el peso de su cuerpo.

La impactante lesión obligó a que el jugador fuera trasladado en ambulancia a un centro hospitalario en La Paz, donde se le practicaron exámenes médicos.

Revisa también:

ADN

Horas más tarde, Atlético Mineiro confirmó la gravedad de la situación a través de sus redes sociales. “El delantero Cuello fue trasladado al Hospital Alemán de La Paz, donde se le realizaron pruebas de imagen que revelaron una fractura de peroné asociada a una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo”, informaron.

“El jugador se encuentra actualmente inmovilizado y bajo tratamiento. A su regreso a Brasil se le realizarán pruebas médicas adicionales para programar una intervención quirúrgica. ¡Ánimo, Cuello! Te deseamos una pronta recuperación. ¡Estamos contigo!”, cerró el comunicado del club.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad