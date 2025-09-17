Este miércoles, y en la previa a las celebraciones de Fiestas Patrias, arranca oficialmente la campaña presidencial en Chile de cara a las elecciones de noviembre.

Los equipos y comandos de cada candidato se desplegarán en diversas zonas del país con banderazos, puntos de conversación, entrega de folletos, entre otras actividades.

En ese sentido, Chile Vamos dio inicio a la campaña desde la comuna de Providencia, donde los alcaldes Jaime Bellolio (Providencia) y José Manuel Palacios (La Reina) se desplegaron con banderas y folletos informativos en la intersección de calles Tobalaba con Francisco Bilbao.

Algo similar realizará el equipo del candidato del partido republicano, José Antonio Kast, quienes realizarán su campaña en diferentes zonas del país con la misma dinámica: entrega de folletos con banderazos.

Mientras que unos minutos más, la carta presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, hará lo propio desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

En este caso, la exministra del Trabajo dará el vamos a su campaña con un pie de cueca, para luego iniciar el despliegue en todo el territorio nacional.