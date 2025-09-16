La dura recriminación de Ximena Rincón a Huenchumilla y Vodanovic: “En la vida hay que tener coraje y dar la cara”
La senadora cargó con todo contra sus pares de la DC y el PS respectivamente, luego de que el Tricel impugnara su candidatura, impidiéndole postular al Congreso.
Desde la sede de la UDI, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) se refirió en duros términos a sus pares de la DC y el PS, Francisco Huenchumilla y Paulina Vodanovic respectivamente.
Esto luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara su candidatura senatorial por la Región del Maule, tras la impugnación presentada por el oficialismo y la Democracia Cristiana.
Al respecto, la senadora señaló respecto a esta determinación que “no se necesitaba empatar, se necesitaba respetar las reglas“.
Revisa también:
Además, sostuvo que “acá hay un hecho político grave, se trata de ganar por secretaría, lo que no se es capaz de ganar por votos”.
Asimismo, cargó duramente contra Huenchumilla y Vodanovic. “Decirle a mis colegas, que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y a mi colega y excamarada Francisco Huenchumilla, que en la vida hay que tener coraje y dar la cara. Y no esconderse detrás de un mandato presentado por un abogado”, aseguró.
“Yo le quiero decir que no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio, quien es abogado de Álvaro Elizalde. Es la presidenta del PS, no necesito acusarla, es un hecho notorio y público”, emplazó.
Finalmente, Ximena Rincón declaró que “yo no llegué a ser senadora porque un colega fue nombrado ministro”, aludiendo a que Vodanovic ocupó el puesto de Álvaro Elizalde en el Senado cuando este asumió como titular de Interior.