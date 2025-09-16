La dura recriminación de Ximena Rincón a Huenchumilla y Vodanovic: “En la vida hay que tener coraje y dar la cara”

Desde la sede de la UDI, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) se refirió en duros términos a sus pares de la DC y el PS, Francisco Huenchumilla y Paulina Vodanovic respectivamente.

Esto luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara su candidatura senatorial por la Región del Maule, tras la impugnación presentada por el oficialismo y la Democracia Cristiana.

Al respecto, la senadora señaló respecto a esta determinación que “no se necesitaba empatar, se necesitaba respetar las reglas“.

Además, sostuvo que “acá hay un hecho político grave, se trata de ganar por secretaría, lo que no se es capaz de ganar por votos”.

Asimismo, cargó duramente contra Huenchumilla y Vodanovic. “Decirle a mis colegas, que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y a mi colega y excamarada Francisco Huenchumilla, que en la vida hay que tener coraje y dar la cara. Y no esconderse detrás de un mandato presentado por un abogado”, aseguró.

“Yo le quiero decir que no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio, quien es abogado de Álvaro Elizalde. Es la presidenta del PS, no necesito acusarla, es un hecho notorio y público”, emplazó.

Finalmente, Ximena Rincón declaró que “yo no llegué a ser senadora porque un colega fue nombrado ministro”, aludiendo a que Vodanovic ocupó el puesto de Álvaro Elizalde en el Senado cuando este asumió como titular de Interior.