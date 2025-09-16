;

Jeannette Jara sobre polémica de Mario Desbordes con inauguración de la celebración de Fiestas Patrias en La Pampilla: “Es una buena señal”

La candidata presidencial enfatizó en que “la cuarta región también es parte de Chile”.

La candidata presidencia Jeannette Jara asistió la noche de este martes 16 de septiembre al evento de inicio de las fondas en el Parque O’Higgins, instancia que aprovechó para hablar sobre temas de contingencia que surgieron durante las últimas horas.

A solo horas de que comience la campaña política de forma oficial, con la posibilidad de emitir propagando a la ciudadanía, la exministra dejó en claro su postura y posición ante puntos claves.

Una de las aristas sobre las que se le consultó fue por los dichos de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, descartando que la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y el Weichán Auka Mapu (WAM) sean grupos terroristas.

Sin profundizar, y manteniéndose sobria ante la polémica, Jara sostiene que “si un delito es o no terrorista, lo califican los tribunales (...) la justicia es la que lo determina. Yo no voy a calificar cosas que no me corresponden”.

La candidata también habló en torno a la polémica levantada por la inauguración de La Pampilla, marcando el puntapié inicial de las fondas a nivel nacional antes que en el Parque O’Higgins.

Hay que recordar que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó que se haya realizado de aquella manera, apelando a una tradición de “má de 100 años”.

Frente a esto, Jeannette hizo hincapié en la importancia de salir de la capital: “Como la cuarta región también es parte de Chile, y siempre los políticos decimos que creemos en la descentralización, es una buena señal”.

Por último, despejó las dudas relacionadas a lo sucedido con la Minera Dominga, donde la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Poniéndose en una eventual posición de presidenta, Jeannette Jara señaló que lo que haría ante este escenario es “obedecer el fallo”, asegurando que “es lo que corresponde”.

