FOTO. Cambios en el calendario: FIA reveló las seis carreras que serán parte del Sprint 2026 en la F1

Solo se mantendrán dos del actual calendario, mientras que otras cuatro “debutarán” en el polémico formato.

Gonzalo Miranda

Mientras el 2025 sigue a toda marcha buscando al sucesor de Max Verstappen como campeón del mundo en la Fórmula 1, el próximo año está prácticamente listo para la máxima categoría.

En ello, este martes la FIA anunció los seis grandes premios que tendrán sus respectivas carreras Sprint, las cuales cambiarán en su mayoría respecto a la presente temporada.

Esto porque el controversial formato, en este 2025, se ha corrido en China, Miami y Bélgica, a la espera de lo que suceda en Estados Unidos (Texas), São Paulo y Qatar.

Pero para el 2026, la FIA adelantó que solo se mantendrá China y Miami. Las “debutantes” serán Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

