Viviana Nunes arremete con dureza contra Adriana Barrientos: la trató de “tóxica y enferma”

El mundo del espectáculo volvió a encenderse esta semana luego de un fuerte cruce entre Viviana Nunes y Adriana Barrientos, conflicto que salió a la luz tras comentarios de la modelo en un programa de farándula.

El origen de la polémica se remonta a antiguas tensiones en el extinto espacio Mira Quién Habla, donde Nunes compartió pantalla con Giancarlo Petaccia.

Barrientos aseguró en televisión que la comunicadora mantenía diferencias con Fernanda Hansen, entonces pareja del animador, lo que habría generado roces dentro del panel.

“Recuerdo que Viviana Nunes siempre tenía un problema con que Fernanda fuera la polola del animador. Ella trataba de sobresalir y se notaba ese choque constante”, comentó, agregando que en ese tiempo se vivía un ambiente marcado por los egos.

El asunto escaló aún más cuando la periodista Paula Escobar señaló, tras conversar con Andrés Baile, que Nunes habría sido pieza clave en la salida de Barrientos del programa de Mega.

Ante estos dichos, la ex conductora de televisión reaccionó con indignación a través de redes sociales, lanzando duras palabras contra ‘La Leona’.

“¡Qué mujer más tóxica y enferma es Adriana Barrientos! Hoy hace exactamente lo mismo que en esa época: inventar, ridiculizar y denostar”, escribió.

Viviana cerró su descargo asegurando que esa conducta fue precisamente la razón por la cual votó en contra de la permanencia de Barrientos en Mira Quién Habla.