Blanco y Negro fija junta de accionistas para aprobar los estados financieros de Colo Colo

La orgánica busca ponerse al día ante la Comisión para el Mercado Financiero.

Carlos Madariaga

Luego que en junio la junta de accionistas de Blanco y Negro no aprobara los estados financieros de Colo Colo, la incertidumbre está instalada respecto al club ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El “bloque Vial” encabezó los reclamos, cuestionando el contrato suscrito con la empresa DG Medios por el uso del Monumental para conciertos, pero la CMF no objetó dicho vínculo.

Sin embargo, todavía falta por volver a poner al día a Blanco y Negro respecto de los estados financieros.

Al respecto, el gerente general de la orgánica, Alejandro Paul, fijó ante la Comisión para el Mercado Financiero el acuerdo alcanzado para desarrollar una nueva junta de accionistas para el 10 de octubre, a las 10:00 horas.

"La Sociedad pondrá a disposición de los señores accionistas la memoria, balance, informe de los auditores externos, y demás estados financieros de la Sociedad respecto del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, sin variaciones ni modificaciones respecto de aquellos que fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en su sesión extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2025, y sometidos a la consideración de los accionistas en la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 28 de abril de 2025, y en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 27 de junio de 2025“, remarcaron desde Blanco y Negro con tal de resolver la situación.

