Un regreso sorpresivo: Macaulay Culkin vuelve a la actuación con la secuela de una popular película familiar

El regreso de Macaulay Culkin a la pantalla grande vuelve a encender la curiosidad de sus seguidores y genera altas expectativas en Hollywood.

Aunque ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, el actor conocido por Mi pobre angelito se sumó a la ambiciosa secuela de una destacada película familiar.

Se trata nada más y nada menos que de Zootopia 2, proyecto de Walt Disney Animation Studio que continúa con la cinta de 2016 y que supo cautivar a grandes y chicos.

Desde la compañía del ratón Mickey anunciaron de forma oficial que Culkin formará parte del elenco de voces interpretando a Cattrick Lynxley, el hijo mayor de una de las familias más influyentes de la ciudad.

Su personaje, ambicioso y astuto, es uno de los pilares de la historia, que girará en torno a los Lynxley, responsables de construir los muros climáticos que mantienen en equilibrio los distintos biomas de Zootopia.

Junto a Macaulay, el elenco incorpora a Brenda Song (novia de Culkin), Andy Samberg, y David Strathairn, quienes completan la familia Lynxley. Mientras Samberg dará vida al relajado Pawbert, Song interpretará a la ingeniosa Kitty y Strathairn al patriarca Milton.

Todos ellos se suman a un reparto que retoma a voces de la primera entrega, como Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba y Shakira, además de nuevas incorporaciones que añaden misterio y humor a la trama.

Macaulay Culkin and Brenda Song have joined the cast of ‘Zootopia 2’. 🎥



In theaters November 26.

Detrás de cámaras, la dirección estará a cargo de Jared Bush y Byron Howard, ambos veteranos de la franquicia. Bush también se encargó del guion, mientras que Michael Giacchino regresa como compositor, garantizando que la banda sonora mantenga la magia del primer filme.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo estricta reserva, la sola presencia de Culkin ya genera un interés especial entre el público.

Zootopia 2 tiene agendado su estreno para el 26 de noviembre de este 2025, con los fanáticos pendientes a nuevas actualizaciones y el primera adelanto.