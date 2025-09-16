La música y banda sonora de la vida y obra de Robert Redford

Por Ricardo Martínez, académico UDP

Mucho antes de Janis Joplin estuvo Scott. Scott Joplin fue un músico de jazz que inventó prácticamente el ragtime a principios del siglo veinte, donde fueron un éxito absoluto en muchas de sus composiciones y una en particular llamada “The Entertainer”. Este fue el tema que ocupó la película “The Sting” o “El Golpe” donde actuaba Robert Redford con Paul Newman; una película que trataba de unos estafadores muy hábiles en los años treinta del siglo veinte.

No fue esa, con todo, la única película en que Robert Redford actuaría junto a Paul Newman, ni tampoco la única película que ocupó una música que llegara a ser sumamente importante para la historia de la música pop desde el cine. En 1969 Burt Bacharach apoyó sonoramente a la película Butch Cassidy and The Sundance Kid, para facturar el tema, “Raindrops Keep Fallin’ On My Head”, que fue interpretado por BJ Thomas y resultó un éxito absoluto de la música de películas.

En 1973 junto con Barbara Streisand trabajo Redford en una cinta que se llamaba The Way We Were en que se habla de un amor de juventud que después se pierde por las arenas del tiempo en la medida en que los personajes van envejeciendo en esta obra el tema principal es el que se llama de la misma forma “The Way We Wear” que es interpretado por la misma Barbra Streisand y que ganó el Oscar a mejor música de película.

Robert Redford participaría en mucho que se acercaría a los Oscar, como es también África Mía en que actuaba con Meryl Streep y la música era de John Barry, particularmente el tema principal que se llamaba “Music of Goodbye”. Esta película fue acreedora de premios Oscar y hay que recordar que Barry es conocido por haber hecho la música de las películas de James Bond.

Amén de ello, en The Great Waldo Pepper, que se conocía como Aquellos magníficos hombres en sus máquinas voladoras en los programas Tardes de Cine y Cine en su Casa, del canal siete y del canal trece, respectivamente, y donde trabajaba una jovencísima Susan Sarandon, Robert Redford hacía de un personaje que era acróbata de naves aéreas antiguas y fue la tercera película en que lo dirigió George Roy Hill que había ya sido el director de Butch Cassidy and the Sundance Kid y también The Sting, la música era de Henry Mancini particularmente La Marcha.

La película Gente como uno conocida en inglés como Ordinary People que a principios de los años ochenta fue clave para lanzar al estrellato a Redford también como director de cine y tenía probablemente el tema más importante de una película suya que es el Canon en Re de Johan Pachelbel.

Finalmente, Redford participó como el promotor del festival Sundance que fue un festival que se hizo en su honor y particularmente respecto de su nombre que es el personaje en la cinta de los vaqueros. Este festival que se empezó a hacer a fines de los años setenta era un festival de cine alternativo, independiente y no de las grandes productoras.

Allí participó en 1995 una película que se llama Los Hermanos McMullen de un director que se llama Edward Burns que se la presentó a Redford en un encuentro que tuvieron y al actor que ha fallecido hoy le gustó tanto que decidió ponerla en el festival y finalmente ganó el premio del jurado esta película tiene una música preciosa que es hecha por Seamus Egan que es un gran compositor de origen irlandés y en que el tema más bonito se llama When Juniper Sleeps. La película de unos irlandeses avecindados en Estados Unidos y todos sus dramas para mantener su cultura y mantenerse también dentro del catolicismo. Si bien esta última película no es una película que haya dirigido Robert Redford está dentro de su égida.

Robert dijo respecto del festival: “no tenemos nada que ver con la distribución nuestro trabajo y nuestro papel es crear un espacio y una plataforma para traer nuevas voces al mundo”.

No solamente las voces de nuevos cineastas, sino que en muchas de sus películas como hemos visto la música pop o clásica finalmente llegó al estrellato, por el papel importantísimo de Redford en la promoción de las bandas sonoras