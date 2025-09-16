;

“Superman” ya tiene fecha de estreno en el streaming buscando aumentar su éxito en las pantallas

La película es la piedra angular de la nuera era de DC Studios bajo la dirección de James Gunn.

José Campillay

“Superman” ya tiene fecha de estreno en el streaming buscando aumentar su éxito en las pantallas

Tras un exitoso paso por los cines del mundo, Superman finalmente tiene fecha de estreno para llegar al streaming, revolucionando a los fanáticos y generando altas expectativas.

La película que marcó el puntapié inicial, y asoma como piedra angular de la renovada era de DC Studios recaudó más de $615 millones de dólares en taquilla, siendo más que rentable.

En esta nueva etapa, David Corenswet fue elegido para ponerse el traje y darle vida a Kal-El; supo estar a la altura y dejó buenas sensaciones en esta primera entrega.

Fue el propio James Gunn, presidente y encargado creativo de DC Studios, quien estuvo a cargo de la dirección y el guion del filme.

La película nos muestra una visión optimista del personaje, entregando un mensaje de esperanza y poniendo a los superhéroes principales de la franquicia en lo más alto.

La historia nos presenta a Clark Kent como un ícono y salvador, aunque en su lucha contra Lex Luthor (Nicholas Hoult) se ve duramente cuestionado por un misterioso mensaje dejado por sus padres biológicos.

Así es como el ‘Hombre de Acero’ toma una postura claro, reafirmando sus convicciones y valores entregados por sus padres adoptivos en la Tierra, dejando en claro en que es un humano con más, con la mayoría de las imperfecciones que eso involucra.

Puedes revisar la reseña AQUÍ.

Superman llegará a HBO Max este viernes 19 de septiembre de 2025 sin costo adicional.

