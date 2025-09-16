;

Tras inauguración de La Pampilla con el Presidente: Desbordes recuerda que “hace más de 100 años las fondas son oficialmente en el Parque O’Higgins”

El alcalde de Santiago resaltó la tradición capitalina y adelantó que su discurso en la apertura de las fondas buscará unidad y respeto cívico.

Martín Neut

Mario Desbordes

Mario Desbordes / Lukas Solis Saez

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), manifestó su descontento por la decisión del Presidente Gabriel Boric de inaugurar las Fiestas Patrias desde La Pampilla, en la región de Coquimbo, rompiendo con la costumbre de hacerlo en el Parque O’Higgins.

“Hace casi 200 años las fondas son ahí mismo. Hace más de 100 oficialmente son ahí, así que no voy a discutir, ni voy a polemizar con nadie”, sostuvo el jefe comunal.

Revisa también:

ADN

En suma, recalcó que “hay que estar a la altura de los cargos. Yo soy alcalde de Santiago y tengo que cuidar lo que corresponde como alcalde, en términos protocolares, etcétera”.

Consultado sobre si la decisión tenía un trasfondo político, Desbordes respondió: “Habría que preguntarle al Presidente”.

Antesala de la inauguración

De todos modos, insistió en que “hoy día es un día especial para Santiago, es la inauguración de las fondas, y hay que estar a la altura de los cargos. Y yo voy a hacer todo lo posible siempre por estar a la altura del cargo”.

En la antesala de la apertura de las fondas en el Parque O’Higgins, adelantó que su discurso estará centrado en la tradición y en un llamado a la unidad.

“Es un discurso que está pensando en Chile, en destacar que es la fonda más grande del país, pero además la más tradicional (…) y aprovechar la tremenda tribuna para hacer un llamado en términos de paz social, de colaboración, respeto cívico”, afirmó.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad