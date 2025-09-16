Tras inauguración de La Pampilla con el Presidente: Desbordes recuerda que “hace más de 100 años las fondas son oficialmente en el Parque O’Higgins”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), manifestó su descontento por la decisión del Presidente Gabriel Boric de inaugurar las Fiestas Patrias desde La Pampilla, en la región de Coquimbo, rompiendo con la costumbre de hacerlo en el Parque O’Higgins.

“Hace casi 200 años las fondas son ahí mismo. Hace más de 100 oficialmente son ahí, así que no voy a discutir, ni voy a polemizar con nadie”, sostuvo el jefe comunal.

En suma, recalcó que “hay que estar a la altura de los cargos. Yo soy alcalde de Santiago y tengo que cuidar lo que corresponde como alcalde, en términos protocolares, etcétera”.

Consultado sobre si la decisión tenía un trasfondo político, Desbordes respondió: “Habría que preguntarle al Presidente”.

Antesala de la inauguración

De todos modos, insistió en que “hoy día es un día especial para Santiago, es la inauguración de las fondas, y hay que estar a la altura de los cargos. Y yo voy a hacer todo lo posible siempre por estar a la altura del cargo”.

En la antesala de la apertura de las fondas en el Parque O’Higgins, adelantó que su discurso estará centrado en la tradición y en un llamado a la unidad.

“Es un discurso que está pensando en Chile, en destacar que es la fonda más grande del país, pero además la más tradicional (…) y aprovechar la tremenda tribuna para hacer un llamado en términos de paz social, de colaboración, respeto cívico”, afirmó.