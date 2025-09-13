“Si hubiera sido Bachelet, feliz bailo con ella”: Desbordes aborda la “ruptura de tradición” de primer pie de cueca con autoridad de gobierno

Esta semana, en la previa a la tradicional inauguración de las Fiestas Patrias en Santiago, se difundió la noticia de que el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, no bailará el primer pie de cueca con algún representante del Gobierno.

Así, se señaló que el próximo martes 16 de septiembre, en el Parque O’Higgins, se pondría fin a una tradición que solía reunir a parejas de baile pertenecientes a bandos políticos opositores.

“Hay una polémica bien artificial en términos de que no voy a bailar con una autoridad porque eso nunca se ha planteado. Yo creo que es un invento del diario”, dijo Desbordes en diálogo con ADN.

Desbordes bailará con Leonor Espinoza, directora de Desarrollo Comunitario del municipio. “Ella baila muy bien, es una persona que además conozco hace años, es una de las máximas directivas de la municipalidad, por eso hemos decidido con ella”, planteó.

“No sé con quién va a ir el Presidente de la República, no hemos preguntado, porque no ha sido tema con quién va a bailar cada uno y, por lo tanto, el Presidente tiene su pareja de baile y yo tengo a la directora que me va a acompañar“, añadió en la entrevista.

“Más que una tradición, lo que sucedía era que era (que había) alcaldesas o alcaldes de distinto sexo al Presidente”, sumó. Evidentemente, en este caso no sucederá lo mismo. “Si hubiera sido una presidenta como Bachelet, feliz bailo con ella”, ejemplificó

“Así que nunca ha habido un problema, nunca se ha planteado: ‘oiga alcalde, tiene que bailar con la ministra tanto’ y yo haya dicho que no, para nada. Eso no fue tema, no ha sido conversado, no ha sido planteado, no ha sido discutido y la verdad que ayer me sorprendió cuando me llegó el reporte prensa en la noche y salió en todos los medios ‘El alcalde rompe una tradición’”, siguió.

“Yo lo lamento porque no me parece muy correcto que se inventen cosas“, agregó.