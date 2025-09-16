Trail running: Cajón del Maipo recibirá a atletas internacionales por primera vez en una carrera de montaña / Cascada Trail

Año a año se van sumando competencias de trail running a lo largo del país, considerando la generosa geografía nacional.

Así las cosas, entre el viernes 3 y el sábado 4 de octubre, se disputará la cuarta edición del Cascada Trail, carrera de montaña que recorre variados senderos de la Cordillera de Los Andes, en el Cajón del Maipo.

Habrá cinco distancias entre las cuales se podrán anotar los competidores, las cuales implican el kilómetro vertical, 6, 12, 21 y 42 kilómetros.

La distancia más extensa incluye un desnivel positivo de 2.800 metros y una altitud inicial de 1.115 metros sobre el nivel del mar, con lo que esperan atraer competidores extranjeros por primera vez en la historia del evento.

"La internacionalización de Cascada Trail es un hito clave para nosotros. Queremos que más corredores conozcan la belleza del Cajón del Maipo y lo desafiante de nuestros circuitos. Con el apoyo de Merrell, podremos llevar esta experiencia a un nuevo nivel”, comenta Sebastián Herrera Astorga, trail runner y gerente general de Cascada de las Ánimas, organizadores de la prueba.

Cabe destacar que parte de lo recaudado por las inscripciones se destinará al cuidado del Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas, reforzando la misión del evento de generar consciencia y proteger uno de los ecosistemas más valiosos de la región.