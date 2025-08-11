Trail running: Las Condes albergará competencia extrema con cinco distancias

Durante la semana pasada se desarrolló el lanzamiento de una nueva carrera de trail running en Santiago: Endurance Trail.

Se trata de una competencia que busca suplir la antigua carrera que organizó The North Face hasta 2019.

Las Condes albergará la competencia, que tendrá su inicio y cierre en el sector de las piscinas Anakena el sábado 8 de noviembre.

Las inscripciones se lanzaron para cinco distancias. En las de 3, 10 y 25 kilómetros, la idea es que sea para principiantes y aquellos que no conocen tanto el sector. En tanto, las distancias de 50 y 80 kilómetros están dispuestas para un desafío mayor.

La carrera comenzará y finalizará en un Base Camp que tendrá diferentes activaciones y dinámicas relacionadas con la disciplina. También dispondrá de sectores de recovery y recreación para los equipos de trail running, las familias que acompañan a los atletas a superar sus límites y a los amigos que quieran compartir y disfrutar el espacio con los amantes del outdoor.

Se espera que atletas de Chile, además de figuras internacionales de Perú, Argentina y Estados Unidos, se hagan presentes en el Endurance Trail, para lo cual está disponible el formulario de inscripción en el sitio oficial. Los precios por cada categoría, los cuales varían, según distancia, entre los $30.000 y los $110.000.