Alianza Lima confirma a sus convocados para enfrentar a la Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Los azules enfrentan al elenco peruano este jueves 18 de septiembre.

La Universidad de Chile ya se encuentra en Perú para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Mientras muchos chilenos disfrutan de las fiestas patrias el 18 de septiembre, los azules saltarán a la cancha en busca de un buen resultado que les permita afrontar con ventaja el partido de vuelta en Coquimbo.

Sin embargo, no lo tendrán nada fácil ante el club dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito, quien ya confirmó a los jugadores citados para el vital duelo ante los universitarios.

Entre los nombres que destacan se encuentran los exseleccionados peruanos Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. Otro que genera respeto es el experimentado delantero Hernán Barcos.

