Querían sorprender a hermano que llegaba de Francia: lo que se sabe de la muerte de dos niños electrocutados en Licanray

Los dos menores se encontraban instalando un mástil para poner la bandera chilena para darle una buena bienvenida a su hermano mayor, quien debe llegar durante la tarde de este martes a Chile.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

Una tragedia sigue generando consternación en la región de La Araucanía: dos niños de 13 y 15 años, hermanos, murieron electrocutados en una zona rural cercana a Licanray.

Los menores, identificados como Matías y Benjamín Sobarzo, eran alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y se encontraban en su casa instalando un mástil para una bandera.

Según pudo conocer Radio ADN, los dos niños estaban entusiasmados, ya que esperaban la visita de su hermano mayor, quien estaba viajando por Francia.

Fue en este contexto cuando la vara metálica hizo contacto con el tendido eléctrico que pasa cerca de su casa, al interior de un predio particular, provocando la fatal tragedia.

La fiscal Nelly Marabolí señaló que los niños “manipulaban un mástil metálico con motivo de Fiestas Patrias, para izar una bandera, el cual habría tomado contacto con los cables eléctricos, causando, lamentablemente, su electrocución".

“La madre de los menores resultó con heridas de diversa consideración, las cuales la mantienen hospitalizada en la unidad de tratamientos intensivos del Hospital Regional de Temuco”, agregó.

En el predio hay dos postaciones, una de 220 volts y otra de 23.000 volts. Esta última habría sido la que conectó precisamente con la vara metálica donde los niños pretendían instalar la bandera.

Vecinos del lugar que llegaron a auxiliar a la familia indicaron que anteriormente ya le habían solicitado a la compañía eléctrica Saesa que retirara la postación.

En el lugar se continúan realizando peritajes por parte de la Policía de Investigaciones, mientras que la Superintendencia de Electricidad también abrió una investigación.

