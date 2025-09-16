“Estoy devastado, no hallo qué hacer”: el crudo relato del padre de los dos hermanos que murieron electrocutados / Mario Andrés Vergara Escobar

Dos hermanos de 13 y 15 años murieron electrocutados en el sector de Challupen, entre Villarrica y Licán Ray (Región de La Araucanía), cuando el mástil que instalaban para colocar una bandera habría hecho contacto con cables eléctricos. La Fiscalía informó que la descarga fue de tal intensidad que los menores no sobrevivieron.

En el lugar trabajaron la Brigada de Homicidios y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, además de un especialista electromecánico, para establecer la secuencia exacta del accidente y las condiciones de seguridad. La madre de los adolescentes también recibió una descarga y fue trasladada al Hospital de Villarrica.

El padre de las víctimas, Marcelo Sobarzo, entregó un relato marcado por la conmoción. “No pensé que era tan grave, no sé por qué pasan estas cosas. Bueno, Dios es el que tiene la última palabra en esto, estoy devastado, shockeado, no hallo qué hacer”, dijo en conversación con T13, aún sin comprender lo ocurrido.

El testimonio de Sobarzo se suma a las diligencias en curso y refleja el impacto familiar del hecho, ocurrido en el marco de preparativos de Fiestas Patrias. La investigación indaga el punto de contacto con la red eléctrica y si existían señalizaciones o medidas preventivas en el sitio.

Vecinos y familiares convocaron una velatón en Licán Ray como gesto de apoyo y solidaridad. La comunidad local se mantiene atenta al estado de salud de la madre y a la evolución de las pericias que buscan determinar responsabilidades y medidas de prevención para evitar hechos similares.