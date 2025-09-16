;

“Estoy devastado, no hallo qué hacer”: el crudo relato del padre de los dos hermanos que murieron electrocutados

Marcelo Sobarzo describió su shock tras el accidente ocurrido mientras instalaban un mástil para una bandera; la PDI realiza pericias en el lugar.

Mario Vergara

“Estoy devastado, no hallo qué hacer”: el crudo relato del padre de los dos hermanos que murieron electrocutados

“Estoy devastado, no hallo qué hacer”: el crudo relato del padre de los dos hermanos que murieron electrocutados / Mario Andrés Vergara Escobar

Dos hermanos de 13 y 15 años murieron electrocutados en el sector de Challupen, entre Villarrica y Licán Ray (Región de La Araucanía), cuando el mástil que instalaban para colocar una bandera habría hecho contacto con cables eléctricos. La Fiscalía informó que la descarga fue de tal intensidad que los menores no sobrevivieron.

En el lugar trabajaron la Brigada de Homicidios y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, además de un especialista electromecánico, para establecer la secuencia exacta del accidente y las condiciones de seguridad. La madre de los adolescentes también recibió una descarga y fue trasladada al Hospital de Villarrica.

El padre de las víctimas, Marcelo Sobarzo, entregó un relato marcado por la conmoción. “No pensé que era tan grave, no sé por qué pasan estas cosas. Bueno, Dios es el que tiene la última palabra en esto, estoy devastado, shockeado, no hallo qué hacer”, dijo en conversación con T13, aún sin comprender lo ocurrido.

Revisa también:

ADN

El testimonio de Sobarzo se suma a las diligencias en curso y refleja el impacto familiar del hecho, ocurrido en el marco de preparativos de Fiestas Patrias. La investigación indaga el punto de contacto con la red eléctrica y si existían señalizaciones o medidas preventivas en el sitio.

Vecinos y familiares convocaron una velatón en Licán Ray como gesto de apoyo y solidaridad. La comunidad local se mantiene atenta al estado de salud de la madre y a la evolución de las pericias que buscan determinar responsabilidades y medidas de prevención para evitar hechos similares.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad