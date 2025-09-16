;

Proyecto Dominga: Suprema rechaza recurso del SEA y comité de ministros deberá entregar nueva evaluación

Con esto, el proyecto que lleva más de 10 años en trámite, deberá volver a ser evaluado, probablemente en un próximo gobierno.

Mario Vergara

Benjamín Quinteros

La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —en representación del Comité de Ministros— y por organizaciones opositoras al proyecto Dominga, contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (9 de diciembre de 2024). La Tercera Sala resolvió que la decisión impugnada no es una sentencia definitiva, por lo que no puede revisarse mediante casación. La resolución está fechada en Santiago, 16 de septiembre de 2025 (Rol 61.461-2024).

El contexto del caso se remonta al fallo del Primer Tribunal Ambiental, que acogió la reclamación de Andes Iron SpA, anuló la Resolución Exenta N° 202399101517 y el Acuerdo N° 1/2023 del Comité de Ministros —dictados en el marco de la RCA N° 161/2021— y ordenó a ese órgano emitir una nueva resolución respecto de las reclamaciones deducidas contra la calificación ambiental del proyecto. Es precisamente esa sentencia la que diversas partes buscaron impugnar en la Suprema.

En su análisis, la Corte recuerda que la casación es un recurso extraordinario y de derecho estricto que procede solo contra sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. A la luz del artículo 158 del CPC, sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia resolviendo el asunto; como el fallo del Tribunal Ambiental anuló y ordenó un nuevo pronunciamiento administrativo, no cerró la instancia. Por ello, no cumple el requisito para que opere la casación.

Con ese criterio, la Tercera Sala resolvió no entrar al fondo —esto es, a los méritos ambientales del proyecto— y declaró inadmisibles los recursos en la forma y en el fondo. La decisión se apoya, además, en jurisprudencia constante de la propia Corte en casos análogos, cuyos roles son citados en la resolución.

En los próximos pasos, se mantiene la orden al Comité de Ministros: debe dictar una nueva resolución sobre las reclamaciones contra la RCA 161/2021. Solo después de ese nuevo acto podrían reabrirse eventuales controversias judiciales.

Con esto, lo más probable es que este proyecto, que ya lleva más de 10 años de revisión, se extienda a un nuevo gobierno, donde un nuevo comité de ministros se tendrá que expresar sobre la calificación ambiental de Dominga.

