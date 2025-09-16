;

Cae proyecto Parque Eólico en Ancud: Tribunal valida decisión de la SMA y organizaciones locales celebran

El tribunal rechazó la reclamación de Ecopower y dejó sin efecto la RCA de un proyecto de 42 aerogeneradores en Ancud.

Mario Vergara

Marcelo Opitz

02:17

El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la caducidad del permiso del Parque Eólico Chiloé al rechazar la reclamación presentada por la empresa Ecopower contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Con la decisión, queda sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y se impide su ejecución.

La iniciativa privada contemplaba la instalación de 42 aerogeneradores en la costa noroeste de Chiloé, específicamente en la comuna de Ancud. El proceso legal enfrentó a Ecopower con la SMA y contó con la participación de organizaciones locales agrupadas en el movimiento Salvemos Mar Brava, representadas por la Defensoría Ambiental.

Según informó Ivonne Mansilla Gómez, jefa regional de la oficina de la SMA en Los Lagos, las fiscalizaciones efectuadas evidenciaron que las acciones reportadas por la empresa no cumplían con los criterios exigidos por la normativa ambiental, por lo que no era posible considerar que el proyecto hubiese iniciado actividades de manera válida.

En su defensa, Ecopower argumentó retrasos asociados a la pandemia y a la crisis social. No obstante, el Tribunal determinó que no existen antecedentes que acrediten un inicio de actividades válido, presupuesto clave para evitar la caducidad de la RCA.

La bióloga ambiental Vanessa Durán advirtió que la materialización del parque eólico provocaría daños irreversibles tanto en el patrimonio arqueológico como en el entorno natural del área, caracterizado por una biodiversidad de alto valor ecológico.

Con esta resolución, el Tribunal confirma la decisión de la SMA y declara caducado el inicio de actividades del proyecto, lo que en la práctica impide su ejecución. La noticia fue recibida como un triunfo por los grupos ambientalistas de Ancud, que por años se han opuesto a la iniciativa.

El fallo refuerza la exigencia de que los titulares acrediten fehacientemente los hitos de avance exigidos por la normativa para mantener vigentes sus permisos ambientales, especialmente en zonas de alta sensibilidad ecológica y valor cultural.

