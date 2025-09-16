El académico del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, Alejandro Maass Sepúlveda, fue reconocido este año con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025, otorgado por el Ministerio de Educación.

Maass fue entrevistado por Andrea Obaid en el programa Tu Nuevo ADN, donde aseguró que el galardón refleja “un reconocimiento a haber hecho una carrera un poco diferente a la tradicional de matemático”.

En suma, explicó que el galardón valora las construcciones colectivas realizadas en diversos centros de estudio: “Lo que más me emocionó es que se le da valor a lo que hemos construido entre muchas personas”.

“Tenemos que trabajar mucho para entenderla”

En la entrevista, Maass subrayó la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana: “La matemática ha sido una gran herramienta para interpretar la sociedad, tratar de modelarla y poder hacer predicciones (…) lo más lindo de las matemáticas es poder hacer predicciones”.

Sobre la inteligencia artificial, añadió que “es un desafío tremendo para las matemáticas (…) poder entender lo que hacen esos objetos, modelarlos y dar certeza” y afirmó que “llegó para quedarse”.

Respecto a la regulación de la IA, Maass opinó que estos fenómenos “vienen despacito y nos explotan en la cara”. En suma, reconoció que aún queda mucho por entender y que, en su área, “tenemos que trabajar mucho para entenderla”.