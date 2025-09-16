;

No gana desde marzo: la negativa racha que extendió Fernando Ortiz con la derrota ante la U en Supercopa

El entrenador argentino está siendo muy cuestionado por los hinchas albos.

Colo Colo se fue goleado por la Universidad de Chile en la Supercopa y el proceso de Fernando Ortiz en la banca alba no pudo comenzar de peor manera.

El entrenador, que ya había sido cuestionado en su llegada por el rendimiento en sus últimos clubes, ahora debe remar contra la opinión de un hincha albo que no se caracteriza por la paciencia.

Y lo cierto es que parte de razón tienen los fanáticos, puesto que el técnico argentino, con la derrota ante la U, amplió aún más un negativo registro que arrastra desde México.

Con la caída en la Supercopa, Ortiz acumula siete partidos consecutivos perdiendo, con un balance de 19 goles en contra y apenas 4 a favor.

En su paso por Santos Laguna, cayó de manera seguida ante Tigres, San Luis, Toluca, Querétaro, Pumas y Tijuana. Su última victoria como entrenador se remonta a marzo de este año, cuando venció al Club León.

Ahora, Fernando Ortiz tendrá la oportunidad de cortar la racha el viernes 26 de septiembre, cuando Colo Colo reciba a Deportes Iquique en un partido pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

