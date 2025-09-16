Mira la primera imagen de Pepe Grillo para la nueva película de terror de Pinocho

Hace ya más de un año que se viene hablando de Pinocho: Unstrung, una nueva película de terror que llega a retorcer los clásicos infantiles que han quedado en la memoria colectiva.

Ya hemos conocido de varios títulos que le dan un giro completo a las historias familiares y llevan a lo más terrorífico y osc2uro, tal como Winnie-the-Pooh: Sangre y Miel, Bambi: La venganza y Peter Pan: Pesadilla en la tierra del Nunca Jamás.

Todas ellas se enmarcan en el universo cinematográfico del Poohniverse, que se ha apoderado del cine de terror alternativo durante los últimos años y sigue creciendo.

La próxima entrega será precisamente sobre Pinocho, dirigida por Rhys Frake-Waterfield, quien propone una trama cruda y “sin cuerdas”, tal como adelanta su título.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se reveló una nueva imagen oficial de la cinta, esta vez mostrando a uno de los personajes más icónicos.

Se trata nada más y nada menos que de Pepe Grillo, quien aparece con un diseño grotesco y evidentemente malévolo, alejándose del tradicional consejero moral para convertirse en una figura siniestra.

Rhys, quien también dirigió Blood and Honey, aseguró que esta ha sido su “mejor película hasta la fecha”, destacando además el uso de efectos prácticos en toda la producción, desde el muñeco de Pinocho hasta la tarjeta de título de la película.

La trama de Pinocchio: Unstrung sigue a James, el nieto de Geppetto, quien descubre el oscuro secreto de su abuelo: un muñeco llamado Pinocho que desarrolla una amistad con él.

Sin embargo, la ingenuidad de Pinocho lo lleva a emprender una cruzada para eliminar todo lo que considera malo.

La película también cuenta con la participación de Richard Brake como Geppetto y Cameron Bell como James.

Por el momento no hay fecha exacta para el estreno de Pinocho: Unstrung, pero se estima que llegue en algún momento de este 2025, asomando como una de las cintas más destacadas del Poohniverse.