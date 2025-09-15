Ximena Restrepo anuncia su postulación para ser presidenta de World Athletics

En la disputa del Mundial de Atletismo en Tokio, Martina Weil ha tenido, de momento, la actuación más destacada al clasificarse a las semifinales de los 400 metros planos.

La velocista nacional competirá este martes 16 de septiembre, a contar de las 09:07 de Chile, buscando meterse en la final planetaria.

Quien es testigo directo del rendimiento de Martina Weil en Tokio es su madre, Ximena Restrepo, que está en Japón también en su rol como vicepresidenta de World Athletics, el cual ocupa desde 2019.

"Pasa el tiempo rápido. Hay varias cosas por las que estoy satisfecha. Siento que World Athletics ha crecido mucho en estos últimos seis años. Es importante mencionar que tenemos un Consejo con paridad de género, 50-50, antes de lo estipulado. Hemos tenido un crecimiento exponencial en nuestros seguidores en las redes. El desarrollo del programa para niños ha crecido y llega a todas las esquinas del mundo. En los Mundiales tenemos estadios llenos y han aumentado los sponsors. El atletismo está ahora en muchas mejores condiciones que cuando yo llegué, hemos tenido un liderazgo muy fuerte de Sebastian Coe y se ha notado", explicó en diálogo con la Agencia AFP en Tokio.

La exatleta colombiana, nacionalizada chilena, da cuenta de su mayor peso dentro de la entidad que dirige el atletismo mundial, al punto de también reconocer su interés por tener más responsabilidades.

En un contexto en que Sebastian Coe dejará la presidencia en 2027 al completar su tercer período al mando, Ximena Restrepo explicitó su interés en postular para sucederlo en el cargo.

“Me lo he estado planteando. Me voy a presentar como candidata a la presidencia. No va a estar fácil, hay otros dos candidatos que yo ya sé que se van a presentar y que son muy buenos, pero sí sería algo que me gustaría hacer. Me produce mucha motivación, me motiva hacerlo. Hay que empezar a trabajar por eso", concluyó la exvelocista.