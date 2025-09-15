;

Ximena Restrepo anuncia su postulación para ser presidenta de World Athletics

La exvelocista explicitó su determinación de liderar al atletismo mundial en el marco de la cita planetaria, donde su hija, Martina Weil, competirá por el paso a la final de los 400 metros planos.

Carlos Madariaga

Ximena Restrepo anuncia su postulación para ser presidenta de World Athletics

Ximena Restrepo anuncia su postulación para ser presidenta de World Athletics / Mike Lawrie

En la disputa del Mundial de Atletismo en Tokio, Martina Weil ha tenido, de momento, la actuación más destacada al clasificarse a las semifinales de los 400 metros planos.

La velocista nacional competirá este martes 16 de septiembre, a contar de las 09:07 de Chile, buscando meterse en la final planetaria.

Revisa también:

ADN

Quien es testigo directo del rendimiento de Martina Weil en Tokio es su madre, Ximena Restrepo, que está en Japón también en su rol como vicepresidenta de World Athletics, el cual ocupa desde 2019.

"Pasa el tiempo rápido. Hay varias cosas por las que estoy satisfecha. Siento que World Athletics ha crecido mucho en estos últimos seis años. Es importante mencionar que tenemos un Consejo con paridad de género, 50-50, antes de lo estipulado. Hemos tenido un crecimiento exponencial en nuestros seguidores en las redes. El desarrollo del programa para niños ha crecido y llega a todas las esquinas del mundo. En los Mundiales tenemos estadios llenos y han aumentado los sponsors. El atletismo está ahora en muchas mejores condiciones que cuando yo llegué, hemos tenido un liderazgo muy fuerte de Sebastian Coe y se ha notado", explicó en diálogo con la Agencia AFP en Tokio.

La exatleta colombiana, nacionalizada chilena, da cuenta de su mayor peso dentro de la entidad que dirige el atletismo mundial, al punto de también reconocer su interés por tener más responsabilidades.

En un contexto en que Sebastian Coe dejará la presidencia en 2027 al completar su tercer período al mando, Ximena Restrepo explicitó su interés en postular para sucederlo en el cargo.

“Me lo he estado planteando. Me voy a presentar como candidata a la presidencia. No va a estar fácil, hay otros dos candidatos que yo ya sé que se van a presentar y que son muy buenos, pero sí sería algo que me gustaría hacer. Me produce mucha motivación, me motiva hacerlo. Hay que empezar a trabajar por eso", concluyó la exvelocista.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad