Durante los últimos días, Colombia fue sede del Sudamericano adulto y sub 23 de esgrima, donde el Team Chile terminó segundo en el medallero.

Todo gracias a los cuatro oros, seis platas y tres bronces que cosechó la delegación nacional en Medellín.

Al respecto, uno de los particulares hitos que se marcó en tierras cafetaleras fue lo hecho por las esgrimistas nacionales en el florete, logrando un inédito podio, compuesto solo por chilenas.

Aranzta Inostroza logró el oro, Rafaela Santibáñez la plata y Lisa Montecinos el bronce. Esta última, además, fue segunda en la misma categoría pero a nivel sub 23, además de sumar un bronce por equipos.

“Una siempre pelea por el oro, pero de todas maneras estoy súper contenta con el resultado. Habla del buen trabajo que estamos haciendo como equipo de esgrima. Contenta y con hambre de seguir compitiendo, seguir entrenando e ir por el oro en las próximas competencias”, remarcó Lisa Montecinos en diálogo con ADN TOP, valorando el hecho de haber compartido podio con dos de sus compañeras de selección.

“Fue algo demasiado lindo, una experiencia enriquecedora para validar nuestro trabajo. Las tres íbamos por el oro, la competencia era con el resto de Sudamérica, pero sabemos el nivel que tenemos y pensábamos que las tres llegaríamos al menos a semifinales, se nos dio y fue muy interesante. Pudimos toparnos antes, pero las tres hicimos muy buenos pooles y nos permitió encontrarnos en semifinales”, enfatizó la oriunda de Coyhaique.

“El camino de un deportista es irregular, no siempre es hacia arriba. A veces falta más preparación u otros factores que pueden influir. Es importante abrazar los logros, sean los objetivos cumplidos o no, porque es el proceso para lograr ciertas metas. Eso me permite no ser tan autoexigente y valorar los sacrificios y recompensas”, reflexionó la esgrimista de 22 años, ya proyectando el resto de la temporada.

“Nos sirvió para saber cómo estamos y nuestras rivales. Vienen los Bolivarianos, donde enfrentaremos a casi los mismos países, asi que tenemos una preparación bastante completa, con competencias en Europa. Vamos por el oro en individuales y equipos”, cerró Lisa Montecinos en ADN TOP.