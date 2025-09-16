“Las instituciones funcionaron”: Huenchumilla responde a emplazamiento de Rincón y defiende impugnación ante el Tricel

Durante este martes, el senador Francisco Huenchumilla (DC) respondió a los dichos de la senadora Ximena Rincón, quien lo acusó de falta de “coraje” tras la decisión del Tricel que inhabilitó su tercera candidatura en el Maule.

“Mala la respuesta de la senadora Rincón”, sostuvo Huenchumilla, luego de que Rincón cuestionara directamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y a su excompañero de partido, apuntando que “en la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”.

Además, aseguró que no se trata de un tema personal, sino de que “las instituciones funcionen”. El legislador recalcó que participó en la tramitación de la ley que limitó los períodos parlamentarios y que conoce “la letra y el espíritu” de esa normativa.

“ Con el requerimiento ante el Tricel había que parar en seco los resquicios. Y por eso recurrimos ante dicho tribunal con un mandato judicial, otorgado a un abogado, como lo indica el código de procedimiento civil, que la Senadora conoce”, la emplazó.

Huenchumilla también aludió a un episodio anterior en el Senado: “No quisimos que se repitiera lo que pasó cuando Ximena renunció a la DC y a la bancada, y mediante resquicios y con ayuda de la derecha, se quedó en la Comisión de Hacienda, que reglamentariamente nos correspondía”.

“Simplemente eso. El tribunal se pronunció, y, por ende, las instituciones funcionaron, y como senadores, nos corresponde acatar los fallos conforme a derecho”, cerró.