Este martes, Lanús y Fluminense dieron inicio a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una importante victoria de los argentinos, en la llave que se cruza con la de Universidad de Chile y Alianza Lima.

En Buenos Aires, el “Granate” y el “Flu” protagonizaron un partido muy físico, donde los brasileños no lograron desplegar su buen juego ante un mediocampo lleno de roce por parte de los locales.

Sin hacerse daño en el primer tiempo, se fueron al descanso. En la segunda mitad, Lanús se apoyó en el aliento de su gente para crecer en la cancha y, de la mano de Marcelino Moreno, tomaron el dominio del balón, aunque sin generar ocasiones claras de gol.

Cuando parecía que todo terminaba en tablas en Argentina, llegó la fiesta en el Estadio Ciudad de Lanús. Una gran jugada de Eduardo “Toto” Salvio terminó con un centro atrás para que Marcelino Moreno (90′) desatara los abrazos.

¡GOOOOL DE LANÚS!



Marcelino Moreno ingresó por atrás y, con suspenso, marcó el 1-0 sobre Fluminense a los 90'.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/jELiOAKzMF — DSPORTS (@DSports) September 17, 2025

Con el triunfo agónico, Lanús tendrá que defender el resultado el próximo martes 23 de septiembre, cuando visite el Estadio Maracaná en el partido de vuelta.