;

Vuelven los reyes del K-Pop: BIGBANG confirma regreso en Coachella 2026

La vuelta del legendario grupo coreano se da en medio de sus 20 años de trayectoria, lo que ha dado inicio a rumores de una eventual gira mundial.

Juan Castillo

Captura

Captura

Tras varios años de espera, los fanáticos del k-pop recibieron una gran noticia, ya que se confirmó que el legendario grupo BIGBANG se presentará en la edición 2026 del Festival Musical Coachella.

El trío, compuesto actualmente por G-Dragon, Taeyang y Daesung, volverán a los escenarios luego de casi 10 años de su última presentación.

Cabe recordar que el grupo estaba confirmado para la edición 2020 de Coachella, sin embargo, esta terminó suspendiéndose por la pandemia del covid-19.

Revisa también:

ADN

El regreso de BIGBANG coincide con sus 20 años de trayectoria (debutaron en 2006), por lo que su presentación en Coachella se puede interpretar como parte de un momento conmemorativo de gran escala.

Precisamente, muchos fans y medios especulan que actuaciones como Coachella podrían ser solo el comienzo de una serie de eventos especiales o conciertos conmemorativos en el marco de una eventual gira mundial de aniversario.

Pese a que como los tres no han vuelto a presentarse oficialmente desde 2017, han tenido pequeñas apariciones en conjunto, como en septiembre de 2024, cuando G-Dragon y Daesung aparecieron en el concierto en solitario de Taeyang; mientras que a finales de 2024, los tres realizaron un nostálgico en los MAMA Awards 2024, interpretando memorables clásicos y hits recientes.

El grupo, inicialmente compuesto por 5 miembros, ahora se presenta como trío: T.O.P dejó de participar activamente y ha dejado en claro su negativa de regresar; mientras que Seungri se retiró de la industria por el “Escándalo del Burning Sun”, en el cual se le vinculó a delitos sexuales.

