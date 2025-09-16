Vuelven los reyes del K-Pop: BIGBANG confirma regreso en Coachella 2026

Tras varios años de espera, los fanáticos del k-pop recibieron una gran noticia, ya que se confirmó que el legendario grupo BIGBANG se presentará en la edición 2026 del Festival Musical Coachella.

El trío, compuesto actualmente por G-Dragon, Taeyang y Daesung, volverán a los escenarios luego de casi 10 años de su última presentación.

Cabe recordar que el grupo estaba confirmado para la edición 2020 de Coachella, sin embargo, esta terminó suspendiéndose por la pandemia del covid-19.

El regreso de BIGBANG coincide con sus 20 años de trayectoria (debutaron en 2006), por lo que su presentación en Coachella se puede interpretar como parte de un momento conmemorativo de gran escala.

Precisamente, muchos fans y medios especulan que actuaciones como Coachella podrían ser solo el comienzo de una serie de eventos especiales o conciertos conmemorativos en el marco de una eventual gira mundial de aniversario.

Pese a que como los tres no han vuelto a presentarse oficialmente desde 2017, han tenido pequeñas apariciones en conjunto, como en septiembre de 2024, cuando G-Dragon y Daesung aparecieron en el concierto en solitario de Taeyang; mientras que a finales de 2024, los tres realizaron un nostálgico en los MAMA Awards 2024, interpretando memorables clásicos y hits recientes.