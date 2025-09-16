Cámara de Diputados rechaza proyecto que regula dietas vitalicias a expresidentes: se buscaba reformular requisitos

La Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que buscaba someter a nuevos requisitos el pago de la dieta a los expresidentes de la República.

El texto obtuvo 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones, no alcanzando el quórum requerido . Por tanto, se archivó y no puede volver a discutirse dentro de un año.

La iniciativa planteaba –entre otras cosas– desde la eliminación total de la dieta a asignaciones acotadas. Una de las mociones refundidas estimaba necesario entregar el beneficio a partir de los 65 años.

Posturas a favor y en contra

Aquellos diputados que estuvieron a favor de la reforma sostuvieron que la dieta representa un privilegio que no se justifica .

Mientras que los discursos en contra criticaron que se impulse esta enmienda en año electoral o que se apunte directamente a un Mandatario, “legislando con nombre y apellido”.