Fiscalización en bar clandestino de Peñalolén termina con la incautación de más de 200 litros de alcohol ilegal
El local, que funcionaba sin patente de expendio de bebidas alcohólicas, contaba con más de 70 denuncias en lo que va del año.
La Municipalidad de Peñalolén, junto a la Delegación Presidencial y las policías, lograron desbaratar el local nocturno irregular “Bajones Juanita”, ubicado en Av. El Parque, donde se comercializaba alcohol de manera ilegal.
El bar mantenía múltiples denuncias por parte de la comunidad, quienes desde hace al menos dos años reclaman que en el sitio se realizan diversos ilícitos, asociados a la venta y consumo de drogas, riñas, ruidos molestos y ocupación indebida del espacio público.
Solo en lo que va del año, el municipio ha recibido cerca de 70 denuncias a través del teléfono de emergencias de Peñalolén.
Más de 200 litros de alcohol decomisados
El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, señaló que “así como hemos perseguido fiestas clandestinas, vamos a seguir erradicando con fuerza cualquier actividad que sea foco de desorden, delincuencia o violencia en la comuna”.
El procedimiento en el local “Bajones Juanita” culminó con más de 200 litros de alcohol decomisados.