Fiscalización en bar clandestino de Peñalolén termina con la incautación de más de 200 litros de alcohol ilegal

La Municipalidad de Peñalolén, junto a la Delegación Presidencial y las policías, lograron desbaratar el local nocturno irregular “Bajones Juanita”, ubicado en Av. El Parque, donde se comercializaba alcohol de manera ilegal .

El bar mantenía múltiples denuncias por parte de la comunidad, quienes desde hace al menos dos años reclaman que en el sitio se realizan diversos ilícitos, asociados a la venta y consumo de drogas, riñas, ruidos molestos y ocupación indebida del espacio público.

Solo en lo que va del año, el municipio ha recibido cerca de 70 denuncias a través del teléfono de emergencias de Peñalolén.

Más de 200 litros de alcohol decomisados

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, señaló que “así como hemos perseguido fiestas clandestinas, vamos a seguir erradicando con fuerza cualquier actividad que sea foco de desorden, delincuencia o violencia en la comuna”.