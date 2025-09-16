Detienen a 3 sujetos implicados en el robo a cuartel de Labocar en Santiago
El atraco ocurrió durante el fin de semana, donde se sustrajeron 18 armas de fuego.
Detienen a 3 sujetos implicados en el robo a cuartel de Labocar en Santiago
Durante esta jornada, se informó de la detención de tres personas, la cuales estarían vinculadas al robo registrado durante el fin de semana a un cuartel del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros en Santiago.
Según pudo conocer Radio ADN, los tres sujetos capturados pasarán a control de detención durante la tarde de este martes.
El hecho ocurrió en el recinto policial ubicado en Santa Elena con Carlos Lorca, donde los delincuentes ingresaron a través de un forado desde un local colindante.
En ese sentido, desde Carabineros confirmaron que al menos 18 armas de fuego fueron sustraídas durante este atraco.
Debido a la gravedad del hecho, la institución llamó a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe del Labocar, por su “responsabilidad de mando”.