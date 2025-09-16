;

Detienen a 3 sujetos implicados en el robo a cuartel de Labocar en Santiago

El atraco ocurrió durante el fin de semana, donde se sustrajeron 18 armas de fuego.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Durante esta jornada, se informó de la detención de tres personas, la cuales estarían vinculadas al robo registrado durante el fin de semana a un cuartel del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros en Santiago.

Según pudo conocer Radio ADN, los tres sujetos capturados pasarán a control de detención durante la tarde de este martes.

El hecho ocurrió en el recinto policial ubicado en Santa Elena con Carlos Lorca, donde los delincuentes ingresaron a través de un forado desde un local colindante.

En ese sentido, desde Carabineros confirmaron que al menos 18 armas de fuego fueron sustraídas durante este atraco.

Debido a la gravedad del hecho, la institución llamó a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe del Labocar, por su “responsabilidad de mando”.

