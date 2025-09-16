;

El desconocido vínculo entre Pedro Pascal, Salvador Allende, Mateo de Toro y Zambrano y un histórico DT de La Roja

El actor chileno que brilla en Hollywood viene de una familia fuertemente ligada a momentos importantes de la historia chilena.

Alejandro Basulto

Getty Images

Getty Images / Gilbert Flores

Pedro Pascal, estrella mundial por su rol en The Last of Us, The Mandalorian y grandes producciones de Hollywood, no solo destaca por su carrera internacional, sino también por el linaje familiar que lo vincula con figuras centrales de la historia de Chile.

Hijo de la psicóloga Verónica Pascal y del médico de fertilidad José Balmaceda, el reconocido actor chileno-estadounidense es el segundo de cuatro hermanos, entre ellos la actriz Lux Pascal y la productora Javiera Balmaceda.

Su ascendencia lo conecta directamente con Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, considerado uno de los próceres de la nación.

Revisa también:

ADN

Según registros de genealogía en sitios como Geni.com y Genes de familia, a los que accedió La Tercera, el intérprete hollywoodense es novena generación de descendencia de Toro y Zambrano.

Esto a través de María Mercedes de Toro y Valdés, cuyo linaje se enlaza con militares patriotas como el general José Santiago Aldunate, partícipe de la Independencia y la expedición libertadora del Perú.

Más adelante, ese árbol familiar se unió con los Vijil y los Pascal, llegando a Luis Pascal Valdés, nacido en Tacna en 1891, y posteriormente a Luis Eduardo Gastón Pascal Vigil, padre de Verónica Pascal Ureta, la madre del actor.

Por parte de su padre, José Pedro Balmaceda Riera, Pedro Pascal también está emparentado con Fernando Riera Bauzá, histórico entrenador que guió a Chile al tercer lugar en el Mundial de 1962.

Además, la familia materna del actor tiene un vínculo político clave: Verónica Pascal era prima de Andrés Pascal Allende, sobrino del presidente Salvador Allende y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad