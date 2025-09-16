El desconocido vínculo entre Pedro Pascal, Salvador Allende, Mateo de Toro y Zambrano y un histórico DT de La Roja

Pedro Pascal, estrella mundial por su rol en The Last of Us, The Mandalorian y grandes producciones de Hollywood, no solo destaca por su carrera internacional, sino también por el linaje familiar que lo vincula con figuras centrales de la historia de Chile.

Hijo de la psicóloga Verónica Pascal y del médico de fertilidad José Balmaceda, el reconocido actor chileno-estadounidense es el segundo de cuatro hermanos, entre ellos la actriz Lux Pascal y la productora Javiera Balmaceda.

Su ascendencia lo conecta directamente con Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, considerado uno de los próceres de la nación.

Según registros de genealogía en sitios como Geni.com y Genes de familia, a los que accedió La Tercera, el intérprete hollywoodense es novena generación de descendencia de Toro y Zambrano.

Esto a través de María Mercedes de Toro y Valdés, cuyo linaje se enlaza con militares patriotas como el general José Santiago Aldunate, partícipe de la Independencia y la expedición libertadora del Perú.

Más adelante, ese árbol familiar se unió con los Vijil y los Pascal, llegando a Luis Pascal Valdés, nacido en Tacna en 1891, y posteriormente a Luis Eduardo Gastón Pascal Vigil, padre de Verónica Pascal Ureta, la madre del actor.

Por parte de su padre, José Pedro Balmaceda Riera, Pedro Pascal también está emparentado con Fernando Riera Bauzá, histórico entrenador que guió a Chile al tercer lugar en el Mundial de 1962.

Además, la familia materna del actor tiene un vínculo político clave: Verónica Pascal era prima de Andrés Pascal Allende, sobrino del presidente Salvador Allende y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).