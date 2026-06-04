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Nóminas del Grupo H para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Estos son los 26 jugadores que defenderán a las selecciones del Grupo H en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Nóminas del Grupo H para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Nóminas del Grupo H para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde / NurPhoto

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Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ING), Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham, ING), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea, ING), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen, ALE), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City, ING), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG, FRA), Pedri (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid), Mikel Merino (Arsenal, ING).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Yeremi Pino (Crystal Palace, ING), Victor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta).

Porteros: Vozinha (Chaves, POR), Márcio da Rosa (Montana, BUL), Carlos Santos (San Diego, USA).

Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew, USA), Wagner Pina (Trabzonspor, TUR), João Paulo Fernandes (FCSB, ROU), Sidny Lopes Cabral (Benfica, POR), Logan Costa (Villarreal, ESP), Pico (Shamrock Rovers, IRL), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki, FIN), Ianique Tavares (Torreense, POR), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC, UAE).

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle, PB), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães, POR), Yannick Semedo (Farense, POR), Laros Duarte (Puskas AFC, BUL), Deroy Duarte (Ludogorets, BUL), Kevin Pina (Krasnodar, RUS)

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK, TUR), Willy Semedo (Omonia Nicosia, CYP), Garry Rodrigues (Apollon Limassol, CYP), Jovane Cabral (Estrela Amadora, POR), Nuno da Costa (Basaksehir FK, TUR), Dailon Livramento (Casa Pia,, POR), Gilson Benchimol (Akron Togliatti, RUS), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv, ISR).

Porteros: Ahmed Alkassar (Al Qadsiah), Mohammed Alowais (Al Ula), Nawaf Alaqidi (Al Nassr).

Defensas: Abdulelah Alamri (Al Nassr), Ali Lajami (Al Hilal), Ali Majrashi (Al Ahli), Hassan Kadish (Al Ittihad), Hassan Altambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Mohammed Abualshamat (Al Qadsiah), Moteb Alharbi (Al Hilal), Nawaf Buwashl (Al Nassr), Saud Abdulhamid (Lens, FRA).

Centrocampistas: Abdullah Alkhaibari (Al Nassr), Aiman Yahya (Al Nassr), Khalid Alghannam (Al Ettifaq), Mohamed Kanno (Al Hilal), Musab Aljuwayr (Al Qadsiah), Nasser Aldawsari (Al Hilal), Salem Aldawsari (Al Hilal), Sultan Mandash (Al Hilal), Ziyad Aljohani (Al Ahli), Alaa Al-Hejji (Neom).

Delanteros: Abdullah Alhamddan (Al Nassr), Feras Albrikan (Al Ahli), Saleh Alshehri (Al Ittihad).

Uruguay

Porteros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Santiago Mele (Monterrey, MEX).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araújo (FC Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers, ING), Sebastián Cáceres (Club América, MEX), Mathías Olivera (Napoli, ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA), Matías Viña (Flamengo).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, ING), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis, MEX), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás de la Cruz (Flamengo, BRA), Rodrigo Zalazar (SC Braga, POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Club América, MEX), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP), Darwin Núñez (Al-Hilal, SAU), Maximiliano Araújo (Sporting CP, POR), Brian Rodríguez (Club América, MEX).

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