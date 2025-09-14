A lo ‘Chino’ Ríos: El impactante paso de Pedro Pascal por la alfombra roja de los Emmy / Michael Buckner

Este domingo se llevará a cabo la 77ª edición de los Premios Emmy, y el actor chileno Pedro Pascal vuelve a estar en la conversación por su papel de Joel Miller en The Last of Us.

Pascal compite en la categoría de Mejor Actor Principal en Serie Dramática, enfrentándose a talentos consagrados de la televisión internacional.

Entre sus rivales se encuentran Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt), todos disponibles en distintas plataformas de streaming para el público chileno.

Pedro Pascal has arrived for the #Emmys pic.twitter.com/omcTD7ZO2D — The Hollywood Reporter (@THR) September 14, 2025

La revancha pendiente

Para Pedro Pascal, esta es su segunda oportunidad de llevarse el codiciado galardón. En 2023 fue nominado por el mismo rol, pero la estatuilla se la llevó Kieran Culkin por Succession.

Ahora, el actor busca que su interpretación en el episodio “The Price” de la segunda temporada de The Last of Us le otorgue finalmente el reconocimiento.

Revisa también Cambio en la programación: exitoso estelar de Canal 13 se despide temporalmente de la pantalla

Predicciones de los expertos

Según medios especializados, las posibilidades de Pascal no parecen ser las más altas. Variety destaca a Noah Wyle como el favorito para ganar, seguido de Adam Scott, dejando a Pascal en tercer lugar.

Entertainment Weekly coincide con estas predicciones, asegurando que la competencia estará reñida entre Wyle y Scott, y que el chileno podría quedarse nuevamente sin la estatuilla.

Kevin Mazur Ampliar

Kevin Mazur Ampliar

El Los Angeles Times también da como favorito a Noah Wyle, y subraya que el elenco de The Pitt podría ser reconocido en otros premios, como los SAG, por su desempeño colectivo.

A pesar de las predicciones, Pascal sigue siendo un fuerte contendiente y su nominación representa un hito para los actores chilenos en la televisión internacional. Este domingo, durante la ceremonia, se sabrá si finalmente logra conquistar su primer Emmy.