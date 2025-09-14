;

VIDEO. A lo ‘Chino’ Ríos: El impactante paso de Pedro Pascal por la alfombra roja de los Emmy

Diversos medios especializados apuntan a una contienda intensa, pero la atención de Chile estará puesta en su posible triunfo por The Last of Us.

Javiera Rivera

A lo ‘Chino’ Ríos: El impactante paso de Pedro Pascal por la alfombra roja de los Emmy

A lo ‘Chino’ Ríos: El impactante paso de Pedro Pascal por la alfombra roja de los Emmy / Michael Buckner

Este domingo se llevará a cabo la 77ª edición de los Premios Emmy, y el actor chileno Pedro Pascal vuelve a estar en la conversación por su papel de Joel Miller en The Last of Us.

Pascal compite en la categoría de Mejor Actor Principal en Serie Dramática, enfrentándose a talentos consagrados de la televisión internacional.

Entre sus rivales se encuentran Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt), todos disponibles en distintas plataformas de streaming para el público chileno.

La revancha pendiente

Para Pedro Pascal, esta es su segunda oportunidad de llevarse el codiciado galardón. En 2023 fue nominado por el mismo rol, pero la estatuilla se la llevó Kieran Culkin por Succession.

Ahora, el actor busca que su interpretación en el episodio “The Price” de la segunda temporada de The Last of Us le otorgue finalmente el reconocimiento.

Revisa también

ADN

Predicciones de los expertos

Según medios especializados, las posibilidades de Pascal no parecen ser las más altas. Variety destaca a Noah Wyle como el favorito para ganar, seguido de Adam Scott, dejando a Pascal en tercer lugar.

Entertainment Weekly coincide con estas predicciones, asegurando que la competencia estará reñida entre Wyle y Scott, y que el chileno podría quedarse nuevamente sin la estatuilla.

ADN

Kevin Mazur

ADN

Kevin Mazur

El Los Angeles Times también da como favorito a Noah Wyle, y subraya que el elenco de The Pitt podría ser reconocido en otros premios, como los SAG, por su desempeño colectivo.

A pesar de las predicciones, Pascal sigue siendo un fuerte contendiente y su nominación representa un hito para los actores chilenos en la televisión internacional. Este domingo, durante la ceremonia, se sabrá si finalmente logra conquistar su primer Emmy.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad