Ahora fue el turno de Marcelo Ríos: El ‘Chino’ sorprendió a su hija Isidora con un llamativo regalo

Hace algunos días se viralizó el lujoso regalo que recibió Isidora Ríos Pavic por parte de su madre Paula Pavic, quien utilizó sus redes sociales para ostentar el automóvil Tesla Model 3 y también para dejar un recado al padre, Marcelo Ríos.

Ahora llegó el turno del extenista, quien también utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el obsequio que le dio a su hija.

Mediante una fotografía y un video presentó a quien además se convierte en una nueva integrante de la familia: una pequeña perrita. “Auto nuevo y perrita nueva, te quiero mucho Isidora”, escribió.

En el registro compartido en las historias se ve a la mascota corriendo dentro de una habitación y jugando con un juguete, antes de detenerse curiosa frente a un espejo.

El registro rápidamente llamó la atención entre los seguidores del ‘Chino’, quienes destacaron su gesto para la celebración de su hija.

Pavic también se había referido días atrás a la conversación que sostuvo con su expareja sobre el costoso regalo de cumpleaños.

“Le pregunté si él iba a comprar el auto y me dijo que por ahora no podía, que pensaba esperar a vender la casa en Sarasota. Entonces le respondí: ‘No te preocupes, yo se lo compro’”, relató.

De esta manera, Isidora recibió un doble obsequio en su cumpleaños: por un lado, un vehículo de alta gama entregado por su madre, y por otro, la compañía de una mascota que le regaló su padre.