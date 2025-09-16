;

Detienen a dos policías peruanos ingresando más de 11 kilos de ketamina en Arica

El operativo del SAC y la Brianco detectó dos autos que ingresaron por Chacalluta; la droga fue hallada en el primero y ambos vehículos estaban vinculados.

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

01:25

Cinco ciudadanos peruanos, entre ellos dos funcionarios activos de la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron detenidos la madrugada de este martes en Arica por personal de la PDI, tras incautarse 11,6 kilos de ketamina que eran trasladados en un vehículo que ingresó al país por el Complejo Fronterizo Chacalluta.

La diligencia se enmarca en una investigación del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Arica junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, orientada a detectar vehículos que ingresan droga desde Perú.

En ese contexto, detectives perfilaban dos automóviles que cruzaron de madrugada el paso fronterizo. El primer vehículo fue controlado posteriormente en Avenida Capitán Ávalos (trazado urbano de la Ruta 5 Norte), donde se hallaron paquetes ocultos con un total de 11,6 kilos de ketamina. Su conductor, un ciudadano peruano miembro de la PNP, quedó detenido.

Ligado a esa primera detención, la PDI fiscalizó un segundo vehículo en el que viajaban otros cuatro peruanos: tres civiles y un segundo policía activo de la PNP. Todos fueron aprehendidos por su presunta participación en el traslado de la sustancia.

El fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, explicó que, dentro de las indagatorias, se observó el ingreso de ambos móviles previamente perfilados en una línea investigativa sobre remesas de droga que utilizan vehículos como medio de transporte.

Aunque la droga fue incautada en el primer automóvil, el persecutor precisó que los dos vehículos estaban vinculados entre sí, vínculo que se verificó con las primeras diligencias.

Los cinco detenidos serán puestos este miércoles a control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica. La investigación continuará para establecer rutas, roles y destino de la ketamina, además de eventuales vínculos con otras estructuras de tráfico.

