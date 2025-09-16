Detienen al “Guatón Seba”: amenazaba a sus vecinos con escopeta recortada para que no lo denunciaran por narcotráfico

Carabineros detuvo a dos hermanos en Nueva Imperial (Región de La Araucanía) en un operativo del OS-7, apoyado por el GOPE y la Sección RPAS (drones), tras cumplir una orden de entrada y registro del Juzgado de Garantía. La intervención se realizó el lunes 15 de septiembre en un inmueble de calle José Joaquín Prieto, en el sector conocido como El Alto.

De acuerdo con la investigación coordinada con el Ministerio Público, el principal detenido, apodado “Guatón Seba”, mantenía antecedentes penales por violencia intrafamiliar, lesiones, daños, hurtos, microtráfico y porte de arma de fuego. Vecinos lo sindicaban por ostentar un arma y amedrentar al barrio, lo que derivó en denuncias que activaron la indagatoria.

En el registro del domicilio, el personal especializado incautó 16 gramos de cocaína dosificada en 31 envoltorios listos para la venta y 5 gramos de marihuana. Además, se retiró de circulación una escopeta calibre 12 —con encargo vigente por extravío en San Antonio, Región de Valparaíso—, 9 cartuchos calibre 12, 14 municiones calibre 14, 1 cartucho calibre 16, 1 cartucho calibre .38 y una pistola de aire comprimido.

El general Patricio Yáñez, jefe de Zona Carabineros Araucanía, destacó que la intervención fue barrial y orientada a erradicar el microtráfico, subrayando su impacto en la percepción de seguridad de los residentes. “Estas intervenciones son fundamentales para nuestros vecinos y vecinas”, señaló.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, relevó la relevancia de la incautación de sustancias psicotrópicas, armas y munición, y apuntó a la sensación de temor que generaban los imputados por su “ostentación del poder de fuego”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, valoró el despliegue y enfatizó que las unidades especializadas de Carabineros trabajan también en los barrios, donde el microtráfico afecta con “drogas duras, armamento e intimidación”, deteriorando la calidad de vida.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su control de detención y la formalización de cargos, mientras continúan las diligencias para establecer eventuales redes de abastecimiento y la trazabilidad de las armas y municiones recuperadas.