Captan momento en que sujeto con amplio prontuario atropella a carabinera en La Serena

El hombre registra 14 reiteraciones y dos órdenes pendientes por receptación.

Este martes, un hombre fue detenido en un operativo policial luego de que en la Ruta 41 a la altura del aeropuerto de La Serena, atropellara a una funcionaria de Carabineros para evitar una fiscalización.

El detenido iba en moto y, para evitar un control, pasó a llevar a la carabinera, quien se mantiene con lesiones leves, según un informe preliminar.

Con 14 reiteraciones y 2 órdenes pendientes por receptación, el sujeto tiene 44 años y es de nacionalidad chilena. El registro es de Mi Radio muestra, en parte, lo que ocurrió en la región de Coquimbo:

