¿Cuánto gana un carabinero en Chile en 2025? Estos son los sueldos que recibe un funcionario según su grado

Las postulaciones a la Escuela de Carabineros estarán abiertas nuevamente durante el próximo año de cara a la admisión 2027.

Una vez que finalizó agosto, también concluyó el proceso de admisión 2026 de la Escuela de Carabineros de Chile.

Dicha entidad, forma durante cuatro años a las diversas generaciones de la policía uniformada de nuestro país.

En ese sentido, una vez que los aspirantes concluyen sus estudios, pueden continuar su carrera en Carabineros para desempeñarse en algún cargo y recibir un sueldo que va a depender de su grado en la institución.

¿Cuánto gana un carabinero en Chile en 2025?

Según publicó Meganoticias, para este 2025 se actualizaron los valores respecto al sueldo líquido que reciben los funcionarios de Carabineros de Chile, según su grado jerárquico. A continuación el detalle:

  • Carabinero: $828.907
  • Cabo segundo: $1.027.788
  • Cabo primero: $1.248.241
  • Sargento segundo: $1.673.881
  • Sargento primero: $1.874.372
  • Suboficial: $2.014.307
  • Suboficial mayor: $2.266.887

¿Cuáles son los requisitos?

Aquellas personas interesadas en ingresar a la Escuela de Carabineros, deben esperar hasta que la admisión 2027 se encuentre disponible, las cuales estarían abiertas entre abril y agosto del próximo año.

En tanto, los requisitos para formar parte de la institución está que damas y varones deben tener entre 18 y 30 años. Además, es necesario ser chileno/a y estar soltero/a. Sumado a lo anterior, se requiere:

  • Cédula de identidad vigente.
  • Situación militar al día.
  • Estatura mínima para varones 1,60 metros descalzos y las damas 1,50 metros.
  • No haber sido condenado ni encontrarse declarado reo por resolución judicial.
  • Estar cursando o aprobado cuarto medio.
  • Rendir o haber rendido algunas de las PAES.
  • Superar las pruebas físicas y mentales que requiere la institución.

