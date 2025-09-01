Carabineros ofrece trabajos para civiles en Chile: hay sueldos de $1 millón 500 mil / Agencia Uno

Hasta el próximo domingo 14 de septiembre estarán abiertas las postulaciones para que personal civil entre a trabajar en Carabineros de Chile.

La institución publicó diversas vacantes a través de la Plataforma Única de Postulación, disponible en su sitio web oficial.

Al igual como ha ocurrido en convocatorias previas, el atractivo radica en las remuneraciones económicas. En los mejores casos el sueldo puede superar $1 millón 500 mil.

Por otro lado, las oportunidades se despliegan en distintas regiones del territorio nacional y no solo en la Metropolitana.

Algunos de los puestos del llamado, y sus sueldos, son:

Psicólogo | $1.395.205

Auxiliar de Servicios Menores | $607.040

Asistente Social | $1.395.205

Peluquero | $962.881

Conductor | $830.296

Técnico Gasfiter | $892.799

Técnico en Informática | $892.799

Archivero | $830.296

Sociólogo | $1.391.966

Servicio Mantención de Cuarteles | $830.296

Enfermero(a) Universitario | $1.548.377

Encargado de Bodega | $830.296

Educador/Educadora Diferencial | $1.391.966

Asistente de Guardia | $1.018.893

Operador de Emergencia | $936.364

Auditor Interno Seguimiento Auditorias Externas | $1.395.205

Administrativo | $830.296

Técnico en Cocina | $1.109.598

Asesor en Gestión de Procesos, Control y Compras Públicas | $1.395.205

Analista Territorial | $1.395.205

Cocinero | $892.799

Analista Procesamiento de Datos | $1.395.205

¿Y cómo se puede postular? En la sección “Trabaja con nosotros” de www.carabineros.cl. Ahí se puede buscar en la lista de oferta laboral y entrar al cargo que sea de mayor interés.

Cada oferta busca un perfil específico que se debe cumplir. Para continuar con el proceso es necesario contar con ClaveÚnica.