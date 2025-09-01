Carabineros ofrece trabajos para civiles en Chile: hay sueldos de $1 millón 500 mil
Revisa aquí cómo postular a las vacantes y hasta cuándo hay plazo.
Hasta el próximo domingo 14 de septiembre estarán abiertas las postulaciones para que personal civil entre a trabajar en Carabineros de Chile.
La institución publicó diversas vacantes a través de la Plataforma Única de Postulación, disponible en su sitio web oficial.
Al igual como ha ocurrido en convocatorias previas, el atractivo radica en las remuneraciones económicas. En los mejores casos el sueldo puede superar $1 millón 500 mil.
Revisa también:
Por otro lado, las oportunidades se despliegan en distintas regiones del territorio nacional y no solo en la Metropolitana.
Algunos de los puestos del llamado, y sus sueldos, son:
- Psicólogo | $1.395.205
- Auxiliar de Servicios Menores | $607.040
- Asistente Social | $1.395.205
- Peluquero | $962.881
- Conductor | $830.296
- Técnico Gasfiter | $892.799
- Técnico en Informática | $892.799
- Archivero | $830.296
- Sociólogo | $1.391.966
- Servicio Mantención de Cuarteles | $830.296
- Enfermero(a) Universitario | $1.548.377
- Encargado de Bodega | $830.296
- Educador/Educadora Diferencial | $1.391.966
- Asistente de Guardia | $1.018.893
- Operador de Emergencia | $936.364
- Auditor Interno Seguimiento Auditorias Externas | $1.395.205
- Administrativo | $830.296
- Técnico en Cocina | $1.109.598
- Asesor en Gestión de Procesos, Control y Compras Públicas | $1.395.205
- Analista Territorial | $1.395.205
- Cocinero | $892.799
- Analista Procesamiento de Datos | $1.395.205
¿Y cómo se puede postular? En la sección “Trabaja con nosotros” de www.carabineros.cl. Ahí se puede buscar en la lista de oferta laboral y entrar al cargo que sea de mayor interés.
Cada oferta busca un perfil específico que se debe cumplir. Para continuar con el proceso es necesario contar con ClaveÚnica.